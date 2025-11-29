أول تحرك من مصر للطيران بشأن التحديثات الجديدة لشركة أيرباص

18 حجم الخط

شكَّلت شركة مصر للطيران فريقَ عمل متخصصًا من شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية ومركز العمليات المتكامل IOCC بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وذلك للمتابعة الدقيقة للتحديثات الواردة من أيرباص واتخاذ كافة التدابير الاحترازية الفورية، فضلًا عن تقييم أي تأثير محتمل على جداول التشغيل.

خطوات شركة مصر للطيران بشأن تحديثات شركة أيرباص

يأتي ذلك في ضوء المستجدات العالمية والتوجيهات الفنية الصادرة عن شركة أيرباص بشأن أسطول طائرات A320 حول العالم.

وجاء التنسيق المباشر بين فريق مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية مع شركة أيرباص، حيث تم حصر الطائرات المتأثرة من هذا الطراز وفحصها وتنفيذ التحديثات البرمجية اللازمة وذلك خلال وقت قياسي، ودون أي تأثير على انتظام جدول الرحلات.

وأكدت مصر للطيران أن سلامة وأمن ركابها تظل دائمًا على قمة أولوياتها، وأنها تلتزم بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في جميع مراحل التشغيل لضمان رحلة جوية ءامنة لركابها حول العالم.

