الأحد 30 نوفمبر 2025
عصام كامل

رياضة

الهلال السوداني يتعادل مع سانت إيلوي 1/1 في دوري أبطال إفريقيا

الهلال السوداني
الهلال السوداني
دوري أبطال أفريقيا، انتهت مباراة الهلال السوداني أمام سانت إيلوي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا 2025 - 2026.

وتقدم الهلال عن طريق عبد الرازق عمر في الدقيقة 12، ثم تعادل فريق سانت إيلوي في الدقيقة 79 عن طريق راموس وانيت.

ويتواجد فريق الهلال السوداني ضمن المجموعة الثالثة والتي تضم فريق سانت إيلوي وصن داونز ومولودية الجزائر.

ترتيب الفريقين بعد المباراة

بهذه النتيجة يحتل فريق العلال السوداني المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط. 

في المقابل، حصل فريق سانت إيلوي علي أولي نقاطة، ليحتل المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.

سانت إيلوي دوري أبطال أفريقيا الهلال الهلال السودانى صن داونز

الجريدة الرسمية