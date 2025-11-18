طارق العشري: جوزيه أراد ضم ثنائي حرس الحدود وحسام حسن يربح رهان الشباب

18 حجم الخط

أكد طارق العشري، المدير الفني السابق لنادي المدينة الليبي، أن تجربته التدريبية شهدت محطات مؤثرة كان أبرزها فترة المعايشة داخل النادي الأهلي، والتي أثرت بشكل كبير في شخصيته وطريقة عمله داخل الملاعب.

جوزيه نقطة تحول في مسيرة طارق العشري التدريبية

وأوضح العشري، خلال تصريحاته في برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة cbc، أن المعايشة مع البرتغالي مانويل جوزيه كانت نقطة تحول مهمة في مسيرته التدريبية، مشيرًا إلى أن المدير الفني الأسطوري للأهلي امتلك مزيجًا استثنائيًا من الانضباط والقوة والإنسانية.

جوزيه طلب ضم ثنائي حرس الحدود

وأوضح العشري، أن جوزيه أبدى إعجابه الشديد بالثنائي أحمد عيد وأحمد عبدالغني أثناء فترة تألقهما مع حرس الحدود، وطلب بالفعل انتقالهما إلى الأهلي، إلا أن سياسة النادي العسكري حينها كانت تحول دون رحيل أي لاعب مهما كانت الإغراءات.

وأضاف أن ما يشاع عن تكبر جوزيه غير صحيح على الإطلاق، مؤكدًا أنه كان محبوبًا من اللاعبين والعاملين داخل النادي، ويتمتع بشخصية قوية وقدرة كبيرة على فرض الانضباط دون فقدان احترام من حوله.

وانتقل العشري للحديث عن أداء المنتخبات والأندية الكبرى، موضحًا أنها تبني نجاحها من الصلابة الدفاعية وعدم استقبال الأهداف، وهو ما يعتبره عنصرًا أساسيًا لأي فريق يرغب في المنافسة على البطولات.

طارق العشري يشيد بسياسة حسام حسن مع منتخب مصر

كما أشاد العشري بالمدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، معتبرًا أن جرأته في الاعتماد على لاعبين شباب تستحق الإشادة، وضاربًا المثل باللاعب مروان عثمان الذي يراه مشروع نجم كبير في المستقبل.

وأكد أن منتخب مصر يشهد تواصلًا بين الأجيال في مركز حراسة المرمى، بوجود محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمد صبحي ومصطفى شوبير، وهو ما يعزز من استقرار المنتخب في هذا المركز الحيوي لسنوات قادمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.