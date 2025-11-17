الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الإسماعيلي يستنجد بوزير الرياضة والمحافظ لحل أزمة إيقاف القيد

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جلسة مطولة اليوم الإثنين مع اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية واللجنة المؤقتة لإدارة الإسماعيلي برئاسة الدكتور طارق رحمي لبحث خططه خلال المرحلة المقبلة لاستعادة الاستقرار ودعم الفرق الرياضية والإدارات المختلفة بالنادي.

أزمة القيد بالنادي الاسماعيلي

وشهدت الجلسة مناقشات حول تحرك عاجل لحل أزمة إيقاف القيد بالنادي الإسماعيلي قبل حلول فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل خاصة أن الفريق يطمع في البقاء بالدوري المصري وتجنب كابوس الهبوط.

وكانت وزارة الرياضة قد قررت إيقاف مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن بسبب مخالفات مالية وإدارية خلال الفترة الماضية بجانب إحالة هذه المخالفات للقضاء للتحقيق فيها.

وتقرر تعيين اللجنة المؤقتة لحين البت في المخالفات المالية والإدارية التي تم رصدها ضد مجلس الإسماعيلي. 

ويعيش النادي الإسماعيلي واحدة من أكثر الفترات صعوبة في تاريخه، بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بإيقاف القيد ضد النادي بسبب تراكم عدد من القضايا المتعلقة بمستحقات لاعبين ومدربين سابقين. 

وبسبب هذه القضايا، تلقى الإسماعيلي إخطارًا رسميًا من “فيفا” يُلزمه بسداد المستحقات المتأخرة فورًا، إلى جانب إيقاف القيد ومنعه من تسجيل أي صفقات جديدة محليًّا أو دوليًّا حتى تسوية تلك الملفات.  

