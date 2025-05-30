علامات تدل على أن ابنك يعاني نقصًا في الفيتامينات

تغذية الطفل هى سر نموه الصحى والسريع والحفاظ على مناعته ضد الأمراض المعدية، لذا تهتم الأمهات مثيرا بتغذية الصغار.

وقد تظهر بعض العلامات على جسم الطفل التى تعتبر مؤشر بأن تغذيته غير سليمة وأنه فى حاجة إلى مكملات غذائية حفاظا على مناعته ونموه.

علامات تدل على أن طفلك يعانى من نقص في الفيتامينات

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن هناك علامات واضحة يسهل ملاحظتها على الطفل وتدل على إنه يعانى من نقص في بعض الفيتامينات، ومن هذه العلامات:-

التعب والإرهاق المستمر، وهذا يكون بسبب نقص فيتامين B12 أو الحديد، حيث يجعل الطفل يشعر بالتعب المستمر، وغير نشيط، وتكثر شكواه من الدوخة أو الصداع.

ضعف الشهية وفقدان الوزن، وذلك بسبب نقص فيتامين B1 أو الزنك، وهذا يجعل الطفل لا يحب الطعام، أو يفقد وزنه بدون سبب واضح.

تساقط الشعر وضعف الأظافر، وهذا يكون بسبب نقص البيوتين (فيتامين B7) أو الحديد أو الزنك.

تأخر في النمو أو ضعف في العظام

وهو مؤشر على نقص فيتامين D أو الكالسيوم، حيث تلاحظ الأم مثلا أن الطفل قصير عن سنه أو لديه تقوس في رجله.

وهو مؤشر على نقص فيتامين D أو الكالسيوم، حيث تلاحظ الأم مثلا أن الطفل قصير عن سنه أو لديه تقوس في رجله. تشققات في الفم أو التهابات اللسان

وهذا يكون بسبب نقص فيتامين B2 أو B3 أو الحديد، ونلاحظ هنا أن الطفل يعانى من قرح حول الفم أو لسانه أحمر وملتهب.

وهذا يكون بسبب نقص فيتامين B2 أو B3 أو الحديد، ونلاحظ هنا أن الطفل يعانى من قرح حول الفم أو لسانه أحمر وملتهب. ضعف المناعة وكثرة الأمراض، ويكون بسبب نقص فيتامين C أو فيتامين D ما يؤثر على المناعة، حيث يعانى الطفل من تكرار الزكام، والبرد، أو التهابات متكررة.

مشاكل في الرؤية خاصة فى الليل

وهذا غالبا بسبب نقص فيتامين A، حيث لا يستطيع الطفل الرؤية في الإضاءة الضعيفة.

وهذا غالبا بسبب نقص فيتامين A، حيث لا يستطيع الطفل الرؤية في الإضاءة الضعيفة. شحوب في الوجه أو اصفرار، وهذا يكون بسبب نقص الحديد أو فيتامين B12.

علامات تدل على أن ابنك يعانى من نقص في الفيتامينات

5 أكلات ترفع مناعة طفلك

وهناك 5 أكلات قدميها لطفلك لرفع مناعته، منها:-

البروكلي، ويعتبر البروكلي أفضل الخضراوات للأطفال والكبار، لأنه يحتوي على ألياف طبيعية، وأيضا مضادات الأكسدة، وغني بالمعادن والفيتامينات، ويقلل الإصابة بأمراض السرطان، وتناوله بشكل مستمر يقوي جهاز المناعة لدى الأطفال على وجه التحديد.

الأسماك، وتحتوي الأسماك على زيت الأوميجا 3 الذي يمنح الجسم قيمة غذائية عالية من البروتين، وفضلا عن مساهمة السمك في تقوية المناعة لدى الأطفال، فإنه أيضا يعمل على تقوية الذاكرة وأداء وظائف المخ.

الموز، يحتوي الموز على نسبة عالية من المعادن والكالسيوم والحديد، وأيضا عنصر البوتاسيوم، كما يحتوي على نسبة حديد عالية تساعد في نمو جسم الأطفال وحمايتهم من الأنيميا، وتقوي مناعتهم.

الكيوي والبرتقال، يحتوي الكيوي والبرتقال على نسبة كبيرة من فيتامين سي، والذي يقلل من الإصابة بنزلات البرد، ويقوي الجهاز المناعي.

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