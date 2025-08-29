الجمعة 29 أغسطس 2025
حوادث

المعاينة تكشف سبب حريق شقة الزيتون

كشفت معاينة نيابة الزيتون لشقة سكنية بالطابق الثامن نشب بها حريق في أحد العقارات بمنطقة الزيتون، دون وقوع أي إصابات أن ماسًا كهربائيًّا في التكييف وراء الحريق. 

 

حريق شقة سكنية بالزيتون

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الزيتون وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين اندلاع حريق داخل شقة بالطابق الثامن في عقار مكون من 12 طابقًا بمنطقة الزيتون.

 

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق، دون وقوع أي إصابات.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

