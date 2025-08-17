الأحد 17 أغسطس 2025
حوادث

حريق يلتهم شقة سكنية في المعادي

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق ال11 بعقار مكون من 13 طابقًا بمنطقة عرب المعادي، دون وقوع أى إصابات.

حريق شقة سكنية بالمعادي


كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المعادي، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين اندلاع حريق داخل شقة سكنية بالطابق ال11 بعقار مكون من 13 طابقًا بمنطقة عرب المعادي.


وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتم عملية اخماد الحريق.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

