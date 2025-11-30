تموين الفيوم يضبط 330 كيلو دقيق بلدى مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء

18 حجم الخط

قال المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن المديرية شنت حملة مكبرة على أسواق القرى والمدن والمراكز، بمشاركة مدريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وقسم مباحث التموين.

نتائج الحملة على أسواق الفيوم

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة تمكنت من ضبط جاموسة أنثى مذبوحة من الرقبة تزن 400 كجم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي محملة على سيارة ربع نقل خاصة بأحد الجزارين، و330 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم معبأ في 11 شيكارة مستهلكين زنة 30 كيلو جرام محملة على ترويسكل قبل بيعه بالسوق السوداء، و200 عبوة مبيدات ومخصبات زراعية منتهية الصلاحية طبقا لتواريخ الإنتاج المدونة على العبوات، و50 علبة سجائر مستوردة بدون فواتير، وحررت 31 مخالفة للمخابز ما بين تصرف في حصة الدقيق، نقص وزن الإنتاج، مخالفة المنتج للمواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة أسعار وعدم نظافة أدوات العجين.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد علي تكثيف الحملات على المخابز السياحية والبلدية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز ومتابعة توزيع توكيلات الغاز لأسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وجرد أرصدة محطات البترول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.