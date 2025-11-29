السبت 29 نوفمبر 2025
مدير أمن الفيوم يقود حملة انضباطية بشوارع المدينة

حملة انضباطية علي
حملة انضباطية علي شوارع الفيوم،فيتو
قاد مدير أمن الفيوم اللواء احمد عزت، حملة مرورية موسّعة، ضمن خطط المديرية لفرض الانضباط المروري وتعزيز الأمن في الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية.

انطلقت الحملة بمشاركة قيادات المرور وعدد من الضباط والأفراد، وتم الانتشار في محاور أساسية شملت ميدان السواقي، شارع أحمد شوقي، ومنطقة الحواتم، مداخل المدينة ومخارجها.

نتائج الحملة علي شوارع الفيوم

وتم  خلال الحملة فحص التراخيص، وضبط المخالفات المتراكمة، والتحقق من سلامة المركبات، والتعامل الفوري مع الوقوف العشوائي الذي يعيق الحركة داخل المدينة، وأسفرت الحملة عن تحرير عشرات المخالفات المتنوعة، وضبط عدد من المركبات المخالفة لقواعد الأمن والمتانة، ورفع الإشغالات التي تعرقل حركة السيارات والمارة.

خطة الحملات المرورية خلال الأيام المقبلة

وقال مدير أمن الفيوم: إن الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة الداخلية بضرورة رفع مستوى الانضباط والحفاظ على سيولة المرور خاصة خلال فترات الذروة، مشددا على أن المديرية مستمرة في توجيه الحملات اليومية لضبط المركبات المخالفة وحماية أرواح المواطنين، وتشمل خطة الحملات تفعيل كاميرات المراقبة المرورية، وتكثيف الوجود الأمني في الشوارع ذات الكثافة المرورية، كما تستهدف الحملات  سائقي الدراجات النارية غير المرخصة.

انتظام المرور بطريق "الفيوم ـ القاهرة" بعد حادث تصادم وإصابة 4 أشخاص

ضبط شخص لإدارته صفحة للترويج لبيع أسلحة بيضاء مقابل مبالغ مالية بالفيوم

وأكد أن أمن الفيوم لن يتهاون مع أي محاولة لخرق القانون، وأن الهدف الأول هو توفير بيئة مرورية آمنة وحضارية لأهالي المحافظة.

