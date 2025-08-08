الجمعة 08 أغسطس 2025
انتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب حريق مخزن فحم بالجمالية (صور)

حريق، فيتو
حريق، فيتو

 انتدبت نيابة الجمالية الجزئية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل مخزن فحم بـمنطقة الجمالية.

وكشفت المعاينة الأولية عن اندلاع الحريق بكراتين على مساحة 50 مترا تقريبا، داخل مخزن فحم وشيش على مساحة 500 متر.

وأضافت المعاينة، أن المخزن الذي نشب بداخله الحريق بالطابق الأرضي بميدان الحلبي، وأن سقف المخزن من الجمالون، فيما لم يسفر الحريق عن وقوع إى إصابات أو خسائر بشرية فى الأرواح.

حريق مخزن فحم بالجمالية
حريق مخزن فحم بالجمالية

حريق مخزن فحم بالجمالية

 وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن فحم بالطابق الأرضي بدائرة قسم شرطة الجمالية، وعلى الفور أمر اللواء الدكتور محمد الشربينى مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بدفع 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

حريق مخزن فحم بالجمالية
حريق مخزن فحم بالجمالية

 وجرى فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

وبالمعاينة تبين نشوب حريق داخل مخزن فحم وشيش على مساحة 500 متر.

حريق مخزن فحم بالجمالية
حريق مخزن فحم بالجمالية

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

