انتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب حريق مخزن فحم بالجمالية (صور)

انتدبت نيابة الجمالية الجزئية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل مخزن فحم بـمنطقة الجمالية.

وكشفت المعاينة الأولية عن اندلاع الحريق بكراتين على مساحة 50 مترا تقريبا، داخل مخزن فحم وشيش على مساحة 500 متر.

وأضافت المعاينة، أن المخزن الذي نشب بداخله الحريق بالطابق الأرضي بميدان الحلبي، وأن سقف المخزن من الجمالون، فيما لم يسفر الحريق عن وقوع إى إصابات أو خسائر بشرية فى الأرواح.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن فحم بالطابق الأرضي بدائرة قسم شرطة الجمالية، وعلى الفور أمر اللواء الدكتور محمد الشربينى مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بدفع 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وجرى فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

وبالمعاينة تبين نشوب حريق داخل مخزن فحم وشيش على مساحة 500 متر.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

