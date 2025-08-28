إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في الزيتون

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الثامن بأعد العقارات بـ منطقة الزيتون، دون وقوع أي إصابات.



ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

حريق شقة سكنية بالزيتون

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الزيتون وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين اندلاع حريق داخل شقة بالطابق الثامن فى عقار مكون من 12 طابق بمنطقة الزيتون.

وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق، دون وقوع أي إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

