التاريخ ينصف الفراعنة في مواجهة الكويت، أول مواجهة تحمل ذكرى مؤلمة للأزرق بالسبعة.. أول فوز للأشقاء في اعتزال جمال عبد الحميد.. وآخر مواجهة انتهت بالتعادل 2018

يلتقي منتخب مصر الثاني بقيادة مديره الفني حلمي طولان لضربة البداية، غدا الثلاثاء، في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب، التي تنطلق منافساتها اليوم الإثنين في العاصمة القطرية الدوحة، وتستمر حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري.

ويستهل منتخب مصر مشواره في المحفل العربي بمواجهة شقيقه منتخب الكويت، في اللقاء الذي يجمعهما على استاد لوسيل الذي يتسع لأكثر من 88 ألف متفرج، في افتتاح يحمل خصوصية تاريخية لواحدة من أقدم المواجهات العربية على مستوى المنتخبات.

17 مواجهة جمعت منتخبا مصر والكويت

ويلتقي المنتخبان المصري والكويتي غدا الثلاثاء في كأس العرب وفي سجلهما 17 مواجهة سابقة، حيث تفوقت مصر في 7 منها مقابل ثلاث انتصارات للكويت، فيما حسم التعادل 7 مباريات.

هزيمة ثقيلة للكويت في أول مواجهة مصر مع الفراعنة

التقى منتخبا مصر والكويت معا للمرة الأولى عام 1961 في مدينة الدار البيضاء بالمغرب على هامش منافسات دورة الألعاب الرياضية العربية الثالثة، حين حقق المنتخب المصري فوزًا كبيرًا بسبعة أهداف دون رد.

منتخب الكويت، فيتو

كأس فلسطين تجمع مصر والكويت مجددا

وفي يناير 1971 كانت المواجهة الثانية بين مصر والكويت ضمن بطولة كأس فلسطين الأولى في بغداد، وفاز المنتخب المصري بهدفين دون مقابل سجلهما عماشة في الدقيقة 25 من الشوط الأول، والبوري في الدقيقة 25 من الشوط الثاني.

أول تعادل بين منتخبي مصر والكويت

وجاء اللقاء الثالث في الكويت عام 1985 بمناسبة اعتزال اللاعب حمد بوحمد وانتهى بالتعادل دون أهداف على استاد محمد الحمد بنادي القادسية.

بعدها بعامين، وتحديدًا في 8 نوفمبر 1987، التقى المنتخبان على استاد صباح السالم حيث فازت مصر 2-1، سجل للكويت فيصل الدخيل في الدقيقة 15، بينما أدرك طاهر أبو زيد التعادل في الدقيقة 34 وأضاف جمال عبدالحميد هدف الفوز في الدقيقة 37.

وفي 16 نوفمبر 1988 تعادل المنتخبان 2-2 في مباراة ودية على استاد كاظمة، حيث تقدم إبراهيم حسن لمصر في الدقيقة السابعة، قبل أن يرد مبارك مرزوق وعنبر سعيد بهدفين للكويت، ثم عاد إبراهيم حسن ليعادل النتيجة قبل دقيقة من النهاية.

فاروق جعفر، فيتو

اعتزال فاروق جعفر

وفي عام 1989 جمعت مباراة اعتزال فاروق جعفر بين المنتخبين في القاهرة، وحسمها المصريون بهدف دون رد سجله محمد عبدالجليل نجم النادي الأهلي السابق، ثم التقيا مجددًا في سبتمبر من العام نفسه بالكويت في اعتزال حمود فليطح وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

مباراة اعتزال إبراهيم يوسف

وفي أول ديسمبر 1991 جرت مباراة اعتزال النجم المصري إبراهيم يوسف في القاهرة، بمشاركة نجم كأس العالم الكاميروني روجيه ميلا مع منتخب الكويت، وتمكن ميلا من تسجيل هدف للأزرق في الدقيقة 30 قبل أن يعادل أحمد الكاس النتيجة في الدقيقة 39.

منتخب مصر في كأس العرب، فيتو

أول مواجهة في كأس العرب

وشهد عام 1992 لقاءً رسميًا في سوريا ضمن دورة الألعاب العربية السابعة التي كانت تقام بالتزامن مع كأس العرب، وانتهى بفوز مصر 1-0 سجله حسام حسن، وبعد ذلك بشهر واحد تعادل المنتخبان وديًا في القاهرة 1-1 استعدادًا لدورة كأس الخليج.

أول فوز لمنتخب الكويت على مصر

وفي 14 أبريل 1993 التقى الطرفان في القاهرة بمناسبة اعتزال جمال عبدالحميد، وفازت مصر 3-1 وسجل هدف الكويت أسامة حسين، وبعد ذلك بعامين، حقق منتخب الكويت أول فوز له على مصر في لقاء ودي عام 1997 انتهى بثنائية دون رد.

ثم فاز منتخب مصر في مباراة ودية أقيمت يوم 27 مايو 2005 بنتيجة 1-0

منتخب مصر يستعد للكويت، فيتو

أول فوز رسمي للكويت على مصر

وشهدت كأس العرب مواجهة تاريخية بين المنتخبين المصري والكويتي، حيث فاز الأزرق الكويتي 4-1 على المنتخب المصري الذي شارك بالمنتخب الأولمبي في نسخة عام 2012 التي أقيمت في السعودية.

وسجل للكويت جاسم الهويدي في الدقيقة الرابعة، وجمال مبارك في الدقيقة 19، وبدر حجي من ركلة جزاء في الدقيقة 85، قبل أن يضيف بشار عبدالله الهدف الرابع في الدقيقة 90، بينما سجل عبداللطيف الدوماني هدف مصر الوحيد.

أما أخر مواجهة بين مصر والكويت فكانت يوم 25 مايو 2018 وانتهت بالتعادل بهدف لكل منهما

وتحمل مواجهة منتخب مصر أمام نظيره المنتخب الكويتي غدا الثلاثاء على استاد لوسيل حلقة جديدة من التنافس بين المنتخبين الشقيقين، فالمنتخب المصري عازم على العودة إلى منصات التتويج العربية، ويعتبر حسم مواجهة الأزرق الكويتي بمثابة الخطوة الأولى نحو إنتزاع اللقب العربي الغائب عن دولاب الفراعنة منذ العام 1992 بسوريا، خاصة أن لاعبي مصر يرون في بطولة كأس العرب 2025 فرصة ذهبية أمامهم لحفر أسماءهم في السجل الذهبي لكرة القدم المصرية.

موعد مباراة مصر والكويت في كأس العرب والقنوات الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر أمام الكويت في الجولة الافتتاحية ببطولة كأس العرب غدا الثلاثاء 2 ديسمبر، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكويت

وتنقل شبكة بي إن سبورت المباراة على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة قنوات الكأس القطرية أيضا، إلى جانب قناة أبو ظبي الرياضية وشبكة قنوات دبي الرياضية.

