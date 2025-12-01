أحمد حسن يرد على تصريحات عاطف بعد استبعاده من قائمة كأس العرب

18 حجم الخط

أكّد أحمد حسن، مدير المنتخب المصري المشارك في كأس العرب، في تصريحات لقناة الكأس، أن ما صدر من اللاعب أحمد عاطف من تصريحات دون إذن جعل استمرار وجوده في معسكر المنتخب أمرًا صعبًا، رغم أن الجهاز الفني لم يقصّر في التعامل معه.

العميد يرد على تصريحات أحمد عاطف

وقال حسن إن حلمي طولان قام بتقبيل رأس اللاعب بعد القرار تعبيرًا عن دعمه، لكن ما تحدّث به عاطف إعلاميًا وضعه في موقف معقد.

وأوضح أنه نصح اللاعب بالحضور إلى الدوحة رغم كل الظروف، على أمل أن يحصل على فرصة الانضمام للقائمة النهائية، إلا أن الأمور ازدادت تعقيدًا بعد تصريحاته.

وأشار أحمد حسن إلى أن اللاعب مروان حمدي، مهاجم بيراميدز، يُعد عنصرًا أساسيًا في الفريق منذ أول معسكر، وأن مسألة انضمامه كانت مرتبطة فقط بقرار ناديه، مؤكدًا أن أحمد عاطف كان على علم باحتمالية تواجد مروان في القائمة.

وأضاف حسن أن الجهاز الفني عقد جلسة مع عاطف قبل السفر إلى الدوحة لشرح إمكانية عدم وجوده في القائمة، مؤكدًا أن اللاعب لم يشارك في المعسكرات الأخيرة، ومع ذلك فوجئ بتصريحه الإعلامي.

واختتم مدير المنتخب بأن ما حدث من أحمد عاطف يُعد "قلة خبرة"، وأن من مصلحته كلاعب الامتثال لقرارات الجهاز الفني واحترام الترتيبات الداخلية للفريق في هذه المرحلة المهمة قبل انطلاق البطولة.

