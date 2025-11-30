الحماس يسود مران منتخب مصر استعدادا للكويت في كأس العرب (فيديو)

18 حجم الخط

شهد المران الرئيسي لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، مساء اليوم الأحد، أجواء من الحماس الممزوج بالمرح والتفاؤل، في إطار تحضيرات الفريق لمواجهة منتخب الكويت في الجولة الافتتاحية بالمجموعة الثالثة، في بطولة كأس العرب، التي تنطلق فعالياتها غدا الإثنين بالعاصمة القطرية الدوحة.

وخاض منتخب مصر المشارك في كأس العرب اليوم السبت، بمشاركة جميع اللاعبين المدرجين في القائمة الرسمية للفريق بإستثناء غياب مروان حمدي مهاجم بيراميدز، الذي يصل الدوحة في ساعة متأخرة من مساء اليوم، على أن يشارك في المران الأخير مساء غد الإثنين.

إنضمام عواد والونش لبعثة منتخب مصر

وانضم ثنائي الزمالك محمد عواد ومحمود حمدي الونش لمعسكر منتخب مصر في العاصمة القطرية الدوحة مساء اليوم الأحد، قادمين من جنوب أفريقيا بعد مواجهة الزمالك أمام كايزر تشيفز في الكونفدرالية.

أبو ريدة يحفز لاعبي منتخب مصر

فيما حرص المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على الاجتماع بالجهاز الفني ولاعبي المنتخب الوطني، المشارك في كأس العرب، وذلك فور وصوله إلى الدوحة، لتأكيد أهمية بطولة كأس العرب، وضرورة بذل أقصى جهد لتحقيق أفضل النتائج خلال منافسات البطولة.

وأكد أبوريدة ثقته الكبيرة في اللاعبين والجهاز الفني، مشددًا على قدرتهم تقديم مستويات تليق بالكرة المصرية وترضي جماهيرها.

وشهد اللقاء كلٌّ من: الدكتور مصطفى عزام، المدير التنفيذي للاتحاد، والكابتن حسن فريد، رئيس البعثة، وعضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة، وحلمي طولان، المدير الفني، وأحمد حسن، مدير المنتخب، إلى جانب أعضاء الجهازين الإداري والطبي.

ثنائي الزمالك يصل معسكر منتخب مصر بالدوحة، فيتو

انضمام رباعي الأهلي لمعسكر منتخب مصر بالدوحة

وشهد معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب 2025 بقطر، مساء أمس السبت، العديد من الأحداث، حيث انضم لمعسكر الفريق مساء اليوم رباعي الأهلي محمد شريف ومحمد مجدي أفشة وياسين مرعي وكريم فؤاد، قادمين من العاصمة المغربية الرباط بعد انتهاء مشاركتهم مع الأهلي في مواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا.

