موعد مباراة مصر والكويت في افتتاح كأس العرب والقنوات الناقلة

منتخب مصر، يستعد منتخب مصر الثاني بقيادة مديره الفني حلمي طولان، لخوض منافسات بطولة كأس العرب للمنتخبات، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين، بمشاركة 16 منتخبا عربيا.

 

مجموعة مصر في كأس العرب

 وكانت قرعة بطولة كأس العرب أوقعت منتخب مصر المشارك في كأس العرب ضمن فرق المجموعة الثالثة، رفقة منتخبات الأردن والإمارات والكويت. 

ويستهل منتخب مصر مشواره في البطولة بمواجهة نظيره منتخب الكويت في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب بقطر. 

 

موعد مباراة مصر والكويت في كأس العرب والقنوات الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر أمام الكويت في الجولة الافتتاحية ببطولة كأس العرب يوم الثلاثاء المقبل 2 ديسمبر، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكويت

وتنقل شبكة بي إن سبورت المباراة على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة قنوات الكاس القطرية أيضا، إلى جانب قناة أبو ظبي الرياضية وشبكة قنوات دبي الرياضية. 

منتخب الكويت، فيتو
منتخب الكويت، فيتو

قائمة منتخب مصر في كأس العرب

وفي وقت سابق، أعلن الكابتن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، القائمة النهائية التي تخوض منافسات البطولة المقرر انطلاقها في ديسمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة وضمت 23 لاعبا هم:

حراسة المرمى: علي لطفي – محمد عواد – محمد بسام.

خط الدفاع: هادي رياض – محمود حمدي “الونش” – ياسين مرعي – رجب نبيل.

الظهير الأيمن: أحمد هاني – كريم العراقي.

الظهير الأيسر: يحيى زكريا – كريم فؤاد.

خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية – أكرم توفيق – غنام محمد – محمد مجدي “أفشة” – إسلام عيسى – محمد مسعد – مصطفى سعد “ميسي” – ميدو جابر.

خط الهجوم: محمد شريف – حسام حسن – أحمد عاطف.

الجريدة الرسمية