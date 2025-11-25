رئيس الاتحاد الكويتي يقدم مكافآة ضخمة للاعبين بعد الصعود لمجموعات كأس العرب

18 حجم الخط

أعلن رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح، عن تقديمه مكافأة مالية 200 ألف دولار من حسابه الخاص للاعبي منتخب الكويت الأول بعد تأهلهم إلى مجموعات بطولة كأس العرب في قطر.

الكويت تصعد لدور المجموعات بكأس العرب

وهنأ الشيخ أحمد اليوسف اللاعبين والجهازين الإداري والفني والجماهير الكويتية على التأهل لدور المجموعات بعد الفوز في الملحق على المنتخب الموريتاني 2-0، معربا عن أمنياته أن يظهر الأزرق بمستوى مميز في البطولة التي تنطلق في الأول من ديسمبر المقبل.

وأكد رئيس الاتحاد أن هناك مجهودات حثيثة من أجل نقل أكبر عدد من جماهير الأزرق لمؤازرة المنتخب خلال مجريات البطولة.

منافس مصر في الجولة الأولى بكأس العرب

وكانت قرعة البطولة أوقعت منتخب مصر ضمن فرق المجموعة الثالثة، رفقة منتخبات الأردن والإمارات والكويت.

موعد مباراة مصر والكويت في كأس العرب والقنوات الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر أمام الكويت في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب يوم الثلاثاء المقبل 2 ديسمبر، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.