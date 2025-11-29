كيف يساعد دايت الكيتو في علاج أعراض الاكتئاب؟

18 حجم الخط

يركز النظام الغذائي الكيتو على استهلاك كميات أكبر من الدهون وبعض البروتين وكمية قليلة من الكربوهيدرات، وبينما ترتبط هذه الحمية عادة بفقدان الوزن والتحكم في مستويات الكوليسترول، فقد سلطت دراسة حديثة الضوء على تأثيرها المحتمل على أعراض الصحة النفسية.

وفي مراجعة منهجية وتحليلية نشرت في مجلة JAMA Psychiatry، تم التركيز على كيفية تأثير الحميات الكيتونية على أعراض القلق والاكتئاب، وخلص الباحثون إلى أن الحميات الكيتونية قد تساهم في تحسين أعراض الاكتئاب، بناءً على بيانات مستمدة من 19 دراسة.

الكيتو قد يساعد في الاكتئاب

تتضمن الحمية الكيتونية تحول يجعل الدماغ لا يعتمد على السكر كمصدر أساسي للطاقة، وتضمنت الدراسة مظام غذائي كان غني بالدهون ومنخفضة الكربوهيدرات ومعتدلة البروتين، أو حميات كان فيها تناول الكربوهيدرات تحت مستوى معين.

شملت المراجعة النهائية 50 دراسة، مما أتاح للباحثين فحص بيانات لأكثر من 41,000 مشارك من 15 دولة، واستخدمت جميع الدراسات مقياس نفسي واحد على الأقل لتقييم نتائج الصحة النفسية.

كانت الفائدة الأكبر للحميات الكيتونية مرتبطة بـأعراض الاكتئاب، فمن بين عشر تجارب عشوائية، أشارت النتائج إلى أن الحميات الكيتونية ارتبطت بفائدة تتراوح بين الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بأعراض الاكتئاب.

شروط لتحسن أعراض الاكتئاب

كان التأثير على أعراض الاكتئاب غير مهم ما لم تكن هناك مراقبة لمستوى الكيتونات التي تنتج عند نقص الكربوهيدرات، حيث أصبح التأثير مهمًا عند مراقبتها، وعند عدم استخدام نظام غذائي عالي الكربوهيدرات كحمية ضابطة، كان هناك ارتباط كبير وهام بين الحميات الكيتونية وأعراض الاكتئاب.

وظهر أقوى ارتباط بتحسن أعراض الاكتئاب عند اتباع حمية منخفضة جدا في الكربوهيدرات على عكس الحمية المنخفضة في الكربوهيدرات فقط، وكانت النتائج بشأن أعراض الاكتئاب أقوى للأفراد الذين لا يعانون من السمنة.

وأكد الدكتور غريغوري بورزينسكي، أن "هذا التحليل التجميعي الجديد يضيف ثقل حقيقي لما يلاحظه الكثيرون من الاطباء سريريا: فعندما يحقق المرضى حالة الكيتوزية الغذائية الحقيقية، غالبا ما تتحسن أعراض الاكتئاب."

