السبت 29 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

كيف يساعد دايت الكيتو في علاج أعراض الاكتئاب؟

الاكتئاب، فيتو
الاكتئاب، فيتو
18 حجم الخط

يركز النظام الغذائي الكيتو على استهلاك كميات أكبر من الدهون وبعض البروتين وكمية قليلة من الكربوهيدرات، وبينما ترتبط هذه الحمية عادة بفقدان الوزن والتحكم في مستويات الكوليسترول، فقد سلطت دراسة حديثة الضوء على تأثيرها المحتمل على أعراض الصحة النفسية.

وفي مراجعة منهجية وتحليلية نشرت في مجلة JAMA Psychiatry، تم التركيز على كيفية تأثير الحميات الكيتونية على أعراض القلق والاكتئاب، وخلص الباحثون إلى أن الحميات الكيتونية قد تساهم في تحسين أعراض الاكتئاب، بناءً على بيانات مستمدة من 19 دراسة.

الكيتو قد يساعد في الاكتئاب

تتضمن الحمية الكيتونية تحول يجعل الدماغ لا يعتمد على السكر كمصدر أساسي للطاقة، وتضمنت الدراسة مظام غذائي كان غني بالدهون ومنخفضة الكربوهيدرات ومعتدلة البروتين، أو حميات كان فيها تناول الكربوهيدرات تحت مستوى معين.

شملت المراجعة النهائية 50 دراسة، مما أتاح للباحثين فحص بيانات لأكثر من 41,000 مشارك من 15 دولة، واستخدمت جميع الدراسات مقياس نفسي واحد على الأقل لتقييم نتائج الصحة النفسية.

كانت الفائدة الأكبر للحميات الكيتونية مرتبطة بـأعراض الاكتئاب، فمن بين عشر تجارب عشوائية، أشارت النتائج إلى أن الحميات الكيتونية ارتبطت بفائدة تتراوح بين الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق بأعراض الاكتئاب.

شروط لتحسن أعراض الاكتئاب

كان التأثير على أعراض الاكتئاب غير مهم ما لم تكن هناك مراقبة لمستوى الكيتونات التي تنتج عند نقص الكربوهيدرات، حيث أصبح التأثير مهمًا عند مراقبتها، وعند عدم استخدام نظام غذائي عالي الكربوهيدرات كحمية ضابطة، كان هناك ارتباط كبير وهام بين الحميات الكيتونية وأعراض الاكتئاب.

وظهر أقوى ارتباط بتحسن أعراض الاكتئاب عند اتباع حمية منخفضة جدا في الكربوهيدرات على عكس الحمية المنخفضة في الكربوهيدرات فقط، وكانت النتائج بشأن أعراض الاكتئاب أقوى للأفراد الذين لا يعانون من السمنة.

وأكد الدكتور غريغوري بورزينسكي، أن "هذا التحليل التجميعي الجديد يضيف ثقل حقيقي لما يلاحظه الكثيرون من الاطباء سريريا: فعندما يحقق المرضى حالة الكيتوزية الغذائية الحقيقية، غالبا ما تتحسن أعراض الاكتئاب." 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النظام الغذائي الكيتو الكيتو الحميات الكيتونية الحمية الكيتونية أعراض الاكتئاب الكيتو قد يساعد في الاكتئاب

مواد متعلقة

دراسة حديثة: الرياضة تخفف من أعراض الاكتئاب والقلق

هرمونات تنقذك من الاكتئاب، كيف تفعّلينها طبيعيًا يوميًا؟

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يتقدم 3-0 على إيفرتون بالشوط الأول

مانشستر سيتي يتقدم على ليدز يونايتد بهدفين دون رد في الشوط الأول

موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات في كأس مصر

كأس مصر، شوط أول سلبي بين الاتحاد السكندري وكهرباء الإسماعيلية

يوفنتوس يستعيد توازنه في الدوري الإيطالي بفوز مثير أمام كالياري

نيوكاسل يفوز برباعية على إيفرتون بالدوري الإنجليزي

برشلونة يفوز على ألافيس 3-1 ويتصدر الدوري الإسباني مؤقتا (صور)

القاهرة تسجل 23 درجة مئوية، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا الأحد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس العرب 2025 بمشاركة مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دولة التلاوة، المتسابق محمد حسن صوت يبهر القلوب ويحيي الروح (فيديو)

من القرآن والسنة، ضوابط إعطاء وقبول الهدية في الشرع الشريف

ليلة صوت القرآن، الحلقة السادسة من “دولة التلاوة”(بث مباشر)

المزيد
الجريدة الرسمية