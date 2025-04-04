قصور الغدة الدرقية حالة صامتة تؤثر على وظائف الجسم الحيوية

قصور الغدة الدرقية، أو ما يعرف بخمول الغدة الدرقية، هو اضطراب هرموني شائع يحدث عندما تفشل الغدة الدرقية، وهي غدة صغيرة على شكل فراشة تقع في مقدمة الرقبة، في إنتاج كمية كافية من الهرمونات الضرورية لتنظيم عمليات الأيض في الجسم.

وتؤثر هرمونات الغدة الدرقية على جميع أعضاء الجسم تقريبًا، وبالتالي فإن نقصها يمكن أن يؤدي إلى مجموعة واسعة من الأعراض التي قد تتفاوت في شدتها، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

أعراض قصور الغدة الدرقية

يعتبر الإرهاق الشديد أحد أبرز الأعراض، حيث يشعر المصابون بتعب مستمر حتى بعد فترات راحة طويلة.

ويمكن أن يؤدي قصور الغدة الدرقية إلى زيادة ملحوظة في الوزن، غالبًا بسبب تباطؤ عملية الأيض.

آلام العضلات والمفاصل: يعاني الكثيرون من آلام في العضلات والمفاصل، بالإضافة إلى تصلب وتورم في المفاصل.

اضطرابات المزاج والذاكرة: تشمل الأعراض النفسية القلق والاكتئاب وضعف الذاكرة وصعوبة التركيز.

الحساسية للبرد: يصبح الجسم أقل قدرة على تحمل البرد، مما يجعل المصابين يشعرون بالبرد حتى في الأجواء الدافئة.

اضطرابات الجهاز الهضمي: الإمساك هو أحد الأعراض الشائعة، حيث يتباطأ حركة الأمعاء.

تغيرات في مستويات الكوليسترول: يمكن أن يؤدي قصور الغدة الدرقية إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

اضطرابات القلب والأوعية الدموية: قد يسبب بطء معدل ضربات القلب وتغيرات في ضغط الدم.

تغيرات في الجلد والشعر والأظافر: يصبح الجلد جافًا ومتقشرًا، والشعر هشًا، والأظافر ضعيفة وسهلة التكسر.

اضطرابات الدورة الشهرية: تعاني النساء من غزارة أو عدم انتظام في الدورة الشهرية.

أسباب وعوامل الخطر الإصابة بخمول الغدة الدرقية

التهاب الغدة الدرقية هاشيموتو: وهو مرض مناعي ذاتي يهاجم الغدة الدرقية.

العلاج الإشعاعي أو الجراحي: يمكن أن يؤدي علاج سرطان الغدة الدرقية أو استئصال جزء من الغدة الدرقية إلى قصور الغدة الدرقية.

نقص اليود: وهو عامل خطر في بعض البلدان النامية.

بعض الأدوية: مثل الليثيوم وأدوية علاج القلب.

التشخيص والعلاج

يتم تشخيص قصور الغدة الدرقية عن طريق فحص الدم لقياس مستويات هرمون الغدة الدرقية (TSH وT4).

يعتمد العلاج على تناول هرمون الغدة الدرقية الصناعي (ليفوتيروكسين) لتعويض النقص في الهرمونات الطبيعية.

متى يجب استشارة الطبيب؟

يجب على الأشخاص الذين يعانون من أعراض قصور الغدة الدرقية استشارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج المناسب.

من الضروري الكشف المبكر والعلاج المناسب للحد من المضاعفات المحتملة.

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