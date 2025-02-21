منها زيادة الوزن وتساقط الشعر، أعراض وطرق علاج قصور الغدة الدرقية

يحدث قصور الغدة الدرقية عندما لا تنتج الغدة الدرقية ما يكفي من هرمونات الغدة الدرقية، ويمكن أن يؤدي قصور الغدة الدرقية إلى زيادة الوزن والتعب والشعور بالبرد باستمرار.

تنظم هرمونات الغدة الدرقية (الثيروكسين) عملية التمثيل الغذائي، وهي الطريقة التي يستخدم بها الجسم الطاقة، وإذا كانت مستويات الثيروكسين منخفضة، فإن العديد من وظائف الجسم تتباطأ، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

توجد الغدة الدرقية في مقدمة الرقبة أسفل الحنجرة، أو صندوق الصوت، ولها فصان، واحد على كل جانب من القصبة الهوائية، ويتم تنظيم إنتاج هرمونات الغدة الدرقية بواسطة هرمون تحفيز الغدة الدرقية (TSH)، والذي تصنعه الغدة النخامية.

يتم تنظيم هذا بدوره بواسطة منطقة تحت المهاد، وهي منطقة من الدماغ، ويضمن هرمون تحفيز الغدة الدرقية إنتاج ما يكفي من هرمونات الغدة الدرقية لتلبية احتياجات الجسم.

أعراض قصور الغدة الدرقية

تؤثر هرمونات الغدة الدرقية على العديد من أجهزة الجسم، لذا فإن أعراض قصور الغدة الدرقية واسعة النطاق ومتنوعة.

تفرز الغدة الدرقية هرمونين، ثلاثي يودوثيرونين (T3) وثيروكسين (T4)، وتنظم هذه الغدة عملية التمثيل الغذائي، كما تؤثر أيضًا على الوظائف التالية:

نمو الدماغ

التنفس

وظائف القلب والجهاز العصبي

درجة حرارة الجسم

قوة العضلات

جفاف الجلد

الدورة الشهرية

الوزن

مستويات الكوليسترول

في حين أن أعراض قصور الغدة الدرقية يمكن أن تختلف، فإن الأعراض الشائعة تشمل:

التعب

زيادة الوزن

عدم تحمل البرد

آلام المفاصل والعضلات، وتشنجات، وضعف

الإمساك

جفاف الجلد

شعر رقيق وهش أو أظافر

انخفاض التعرق

وخز الإبر

دورات شهرية غزيرة، أو نزيف الحيض

ضعف

ارتفاع الكوليسترول

الأرق

مشاكل التوازن والتنسيق

فقدان الرغبة الجنسية

فقر الدم

الاكتئاب

إذا تركت دون علاج، يمكن أن تظهر الأعراض التالية:

بحة الصوت

انتفاخ في الوجه

حواجب رقيقة أو مفقودة

بطء معدل ضربات القلب

فقدان السمع

إذا تطور لدى الأطفال أو المراهقين، فإن العلامات والأعراض تكون عمومًا هي نفسها لدى البالغين.

ومع ذلك، قد يعانون أيضًا من:

ضعف النمو

تأخر نمو الأسنان

ضعف النمو العقلي

تأخر البلوغ

يتطور قصور الغدة الدرقية ببطء، وقد تمر الأعراض دون أن يلاحظها أحد وقد تكون غامضة وعامة.

تختلف الأعراض بين الأفراد، وتشترك فيها حالات أخرى، والطريقة الوحيدة للحصول على تشخيص ملموس هي من خلال فحص الدم.

علاج قصور الغدة الدرقية

يركز علاج قصور الغدة الدرقية على استكمال هرمون الغدة الدرقية، في الوقت الحاضر، لا يوجد علاج لقصور الغدة الدرقية، ومع ذلك، يمكن إدارة الأعراض في معظم الحالات.

الثيروكسين الصناعي

لتجديد المستويات، يصف الأطباء عادةً الثيروكسين الصناعي، وهو دواء مطابق لهرمون T4، وقد يوصي الأطباء بتناول هذا في الصباح قبل الأكل كل يوم.

يتم تحديد الجرعة بناءً على تاريخ الفرد وأعراضه ومستوى TSH الحالي، ويقوم أخصائيو الرعاية الصحية بمراقبة دم الشخص بانتظام لتحديد ما إذا كانت جرعة T4 الصناعي بحاجة إلى تعديل.

ستكون المراقبة المنتظمة مطلوبة، ولكن من المرجح أن تقل وتيرة اختبارات الدم بمرور الوقت.

اليود والتغذية

اليود معدن أساسي لوظيفة الغدة الدرقية، ويعد نقص اليود أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لتطور تضخم الغدة الدرقية، أو التضخم غير الطبيعي للغدة الدرقية.

يعد الحفاظ على تناول اليود الكافي أمرًا مهمًّا لمعظم الناس، ولكن أولئك الذين يعانون من مرض الغدة الدرقية المناعي الذاتي يمكن أن يكونوا حساسين بشكل خاص لتأثيرات اليود، مما يعني أنه يمكن أن يؤدي إلى تفاقم قصور الغدة الدرقية، ويجب عليهم إبلاغ طبيبهم إذا كانوا حساسين لتأثيرات اليود.

أثناء الحمل، تزداد متطلبات اليود، ويمكن أن يؤدي استخدام الملح المعالج باليود في النظام الغذائي وتناول الفيتامينات قبل الولادة إلى الحفاظ على المستويات المطلوبة من اليود.

يمكن عادةً إدارة قصور الغدة الدرقية بشكل مناسب باتباع نصيحة أخصائي رعاية صحية مؤهل، ومع العلاج المناسب، يجب أن تعود مستويات هرمون الغدة الدرقية إلى وضعها الطبيعي.

في أغلب الحالات، قد يحتاج الشخص إلى تناول أدوية لقصور الغدة الدرقية لبقية حياته.

الوقاية من قصور الغدة الدرقية

لا توجد طريقة للوقاية من قصور الغدة الدرقية، ومع ذلك، قد يكون بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة من غيرهم.

قد يرغب الأشخاص الذين لديهم العوامل التالية في سؤال أخصائي الرعاية الصحية الخاص بهم حول فحص مستويات الغدة الدرقية لديهم:

تاريخ الإصابة بأمراض المناعة الذاتية

العلاج الإشعاعي السابق للرأس أو الرقبة

تضخم الغدة الدرقية

تاريخ عائلي لمشاكل الغدة الدرقية

استخدام الأدوية المعروفة بتأثيرها في وظيفة الغدة الدرقية

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