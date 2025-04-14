أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية ومخاطرها وطرق العلاج والوقاية

أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية، الغدة الدرقية من أهم الغدد فى الجسم التى تنظم إفراز الهرمونات، وأي خلل بها يؤثر على الجسم وأعضائه بشكل سلبي.

وأعراض فرط نشاط الغدة الدرقية، عديدة ولكن يجهلها العديد من الأشخاص ما يؤخر تشخيصها وبالتالي يؤخر العلاج، الأمر الذي يسبب مضاعفات خطيرة.

ويقول الدكتور عماد خليل استشارى أمراض الباطنة والكبد: إن الغدة الدرقية هي غدة صغيرة تقع في مقدمة الرقبة، وتفرز هرمونات مسؤولة عن تنظيم عمليات الأيض في الجسم، وعند زيادة إفراز هذه الهرمونات، يحدث ما يُعرف بفرط نشاط الغدة الدرقية.

أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية

وأضاف خليل أن من أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية:

فقدان الوزن المفاجئ رغم تناول الطعام بكميات طبيعية أو زائدة.

تسارع نبضات القلب (خفقان القلب).

العصبية أو القلق والتوتر الزائد.

رعشة في اليدين.

التعرق الزائد وعدم تحمل الحرارة.

اضطرابات النوم (الأرق).

تضخم الغدة الدرقية (ظهور انتفاخ في الرقبة).

تغيرات في الدورة الشهرية عند النساء.

زيادة حركة الأمعاء أو الإسهال.

ضعف العضلات، خاصة في الذراعين والساقين.

أسباب فرط نشاط الغدة الدرقية

وتابع، أن هناك أسباب عديدة وراء الإصابة بفرط نشاط الغدة الدرقية، منها:

داء جريفز، وهو اضطراب مناعي يُعد السبب الأكثر شيوعًا.

الورم الحميد في الغدة الدرقية، قد يؤدي إلى زيادة نشاط جزء من الغدة.

التهاب الغدة الدرقية، ويمكن أن يسبب تسرب الهرمونات المخزنة في الغدة إلى الدم.

تناول كميات زائدة من اليود أو أدوية تحتوي على اليود.

أدوية معينة مثل الأميودارون.

فرط نشاط الغدة الدرقية، فيتو

مضاعفات فرط نشاط الغدة الدرقية

واكد الدكتور عماد خليل استشارى أمراض الباطنة، على ضرورة الاهتمام بعلاج فرط نشاط الغدة الدرقية، لتجنب مخاطرها، ومن مضاعفات فرط نشاط الغدة الدرقية:

مشاكل في القلب مثل الرجفان الأذيني أو فشل القلب.

هشاشة العظام بسبب تأثير الهرمونات على الكالسيوم.

مشاكل في العين خاصة في داء غريفز، مثل جحوظ العين.

أزمة درقية، وهي حالة نادرة لكنها خطيرة جدًا، تؤدي إلى ارتفاع شديد في درجة الحرارة وتسارع ضربات القلب وقد تهدد الحياة.

علاج فرط نشاط الغدة الدرقية

وعن طرق العلاج، قال خليل، أن هناك طرق عديدة لعلاج فرط نشاط الغدة الدرقية، منها:

الأدوية المضادة للغدة الدرقية (مثل الميثيمازول)، وهو يقلل من إنتاج الهرمونات.

اليود المشع، يُستخدم لتدمير جزء من خلايا الغدة بشكل دائم.

الجراحة، في بعض الحالات يتم استئصال جزء من الغدة أو كاملها.

أدوية لتخفيف الأعراض مثل حاصرات بيتا لتقليل خفقان القلب.

طرق الوقاية من الإصابة بفرط نشاط الغدة الدرقية

وأضاف الدكتور عماد، أنه لا توجد وسيلة أكيدة للوقاية من فرط نشاط الغدة، خاصة إذا كان بسبب داء مناعي، ولكن يمكن الإقلال من مخاطرها من خلال الآتى:

تجنب الإفراط في تناول المكملات المحتوية على اليود دون استشارة طبية.

مراجعة الطبيب فور ملاحظة أي من الأعراض السابقة.

فحص دوري للغدة الدرقية، خاصة إذا كان هناك تاريخ عائلي للمرض.

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