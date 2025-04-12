السبت 12 أبريل 2025
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صحة ومرأة

هيئة الدواء تحذر مرضى الغدة الدرقية من تناول البروكلي والسبانخ لهذا السبب

الغدة الدرقية
الغدة الدرقية

 أكدت  هيئة الدواء المصرية أن العديد من الأطعمة، والمكملات الغذائية الشائعة تحتوي على مركبات تتداخل مع وظيفة الغدة الدرقية بشكل عام.​​

ونصحت هيئة الدواء مرضى قصور الغدة باستشارة الطبيب المختص حول النظام الغذائي المناسب، كما تنصح باتخاذ الحذر عند تناول:​​

١-الأطعمة الغنية بالألياف

 على الرغم من أنه يوصى عادةً باتباع نظام غذائي غني بالألياف؛ إلا أن تناول الكثير من الألياف بعد تناول أدوية الغدة الدرقية قد يتداخل مع امتصاصها، لذلك يجب الانتظار ساعتين قبل تناول وجبة غنية بالألياف.  ​​

 

٢-الخضروات​​

 الخضروات الغنية بالألياف، مثل: البروكلي، والسبانخ، واللفت، قد تمنع امتصاص أدوية الغدة الدرقية. 

-يمكن أن يؤثر الكافيين والتبغ أيضًا على فعالية أدوية الغدة الدرقية. ​​

الغدة الدرقية 
الغدة الدرقية 


ومرض الغدة الدرقية حالة طبية تمنع الغدة الدرقية من إنتاج الكمية المناسبة من الهرمونات ويمكن أن يصيب الأشخاص من جميع الأعمار. 

والغدة الدرقية تقع في مقدمة الرقبة تحت الجلد وهي جزء من نظام الغدد الصماء، وتتحكم في العديد من وظائف الجسم المهمة عن طريق إنتاج وإفراز هرمونات الغدة الدرقية، مثل الثيروكسين (T4) وثلاثي يودوثيرونين (T3).

وظيفة الغدة الدرقية الرئيسية هي التحكم في سرعة عملية الأيض معدل الأيض وهي عملية تحويل الطعام الذي تتناوله إلى طاقة في جسمك وتحتاج جميع خلايا جسمك إلى الطاقة لتؤدي وظائفها وعندما لا تعمل الغدة الدرقية بشكل صحيح، فقد يؤثر ذلك على جسمك بأكمله.

 

أنواع أمراض الغدة الدرقية

 النوعان الرئيسيان لأمراض الغدة الدرقية هما قصور الغدة الدرقية أي قصور نشاط الغدة الدرقية وفرط نشاط الغدة الدرقية فرط نشاط الغدة الدرقية، ولكن لكلٍّ منهما عدة حالات قد تُسببهما.

تشمل الحالات التي يمكن أن تسبب قصور الغدة الدرقية:

مرض هاشيموتو: هو حالة مناعة ذاتية مزمنة تستمر مدى الحياة، وقد تُسبب قصورًا في نشاط الغدة الدرقية. 

وهو السبب الأكثر شيوعًا لقصور الغدة الدرقية في البلدان التي يتوفر فيها الملح المعالج باليود وغيره من الأطعمة الغنية باليود على نطاق واسع.

نقص اليود: تحتاج الغدة الدرقية إلى اليود لإنتاج هرمونها، لذا فإن نقص هذا المعدن في نظامك الغذائي قد يؤدي إلى قصور الغدة الدرقية وهو السبب الأكثر شيوعًا لقصور الغدة الدرقية في البلدان التي لا يتوفر فيها الملح المعالج باليود على نطاق واسع وغالبًا ما يسبب تضخم الغدة الدرقية.

قصور الغدة الدرقية الخلقي: يولد الأطفال أحيانًا بنقص أو قصور في الغدة الدرقية. "خلقي" يُصاب طفل واحد تقريبًا من كل 2000 إلى 4000 طفل بقصور الغدة الدرقية.

 

ما هي أعراض مرض الغدة الدرقية؟

 هناك مجموعة متنوعة من الأعراض التي قد تظهر إذا كنت تعاني من مرض الغدة الدرقية،

وغالبًا ما تتشابه أعراض مرض الغدة الدرقية مع أعراض حالات طبية أخرى ومراحل عمرية أخرى.

 و قد يُصعّب معرفة ما إذا كانت الأعراض  مرتبطة بمشكلة في الغدة الدرقية أم بمشكلة أخرى.

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غالبًا ما تكون الأعراض متناقضة بين الحالتين، وذلك لأن فرط نشاط الغدة الدرقية يُسرّع عملية الأيض، بينما يُبطئ قصور نشاط الغدة الدرقية عملية الأيض.

تشمل أعراض قصور الغدة الدرقية:

معدل ضربات القلب أبطأ من المعتاد.
الشعور بالتعب والإرهاق 
زيادة الوزن غير مبررة.
الشعور بالحساسية للبرد.
جفاف الجلد والشعر الجاف والخشن.
مزاج مكتئب.
نزيف الطمث
تشمل أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية ما يلي:

معدل ضربات القلب أسرع من المعتاد أي عدم انتظام ضربات القلب 
صعوبة النوم.
فقدان الوزن غير المبرر.
الشعور بالحساسية للحرارة.
بشرة رطبة أو متعرقة.
الشعور بالقلق أو الانفعال أو العصبية.
عدم انتظام الدورة الشهرية أو انقطاعها.  

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