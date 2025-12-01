مواعيد مباريات اليوم الإثنين في كأس العرب ودوريات أوروبا

18 حجم الخط

يقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في بطولة كأس العرب ويتصدرها مباراة قطر وفلسطين وكأس مصر ودوريات أوروبا المختلفة.

مواعيد مباريات كأس مصر

الحدود ضد الإسماعيلي – الساعة 17:00

الجيش ضد السكة الحديد – الساعة 19:30

مواعيد مباريات كأس العرب

تونس ضد سوريا – الساعة 15:00

قطر ضد فلسطين – الساعة 17:45

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو ضد فالنسيا – الساعة 22:00

الدوري الإيطالي

بولونيا ضد كريمونيزي – الساعة 21:45

