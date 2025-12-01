الإثنين 01 ديسمبر 2025
مواعيد مباريات اليوم الإثنين في كأس العرب ودوريات أوروبا

يقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في بطولة كأس العرب ويتصدرها مباراة قطر وفلسطين وكأس مصر ودوريات أوروبا المختلفة.

مواعيد مباريات كأس مصر

الحدود ضد الإسماعيلي – الساعة 17:00

الجيش ضد السكة الحديد – الساعة 19:30

مواعيد مباريات كأس العرب

تونس ضد سوريا – الساعة 15:00

قطر ضد فلسطين – الساعة 17:45

الدوري الإسباني 

رايو فاييكانو ضد فالنسيا – الساعة 22:00

الدوري الإيطالي 

بولونيا ضد كريمونيزي – الساعة 21:45

