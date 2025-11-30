الأحد 30 نوفمبر 2025
رياضة

كوكا يكشف كواليس إيقافه في الدوري الفرنسي ويتحدث عن مفاوضات الزمالك

كوكا
كوكا
كشف النجم المصري أحمد حسن كوكا مهاجم الاتفاق السعودي عن التفاصيل الكاملة وراء قرار إيقافه في الدوري الفرنسي، مؤكدًا أن السبب الأساسي كان رفضه الظهور بشعار يحمل علم حملة معيّنة لدعم المثليين، مشددًا على أن ذلك يتعارض مع مبادئه وقناعاته الدينية.

 

غطّيت الشعار وتم إيقافي

وقال كوكا في تصريحات تلفزيونية: “سبب إيقافي في الدوري الفرنسي إني مكنتش عاوز أظهر العلم ”إياه" دي أساسيات في ديني ومبادئي من أول يوم في الاحتراف. فيه حاجات مينفعش أعديها ولا أقول هلعب بيها أبدًا."

وأكد أنه فضّل عدم المشاركة على أن يظهر وهو مرتديًا الشعار، مضيفًا: "كان الأهم بالنسبة لي هو إني مشاركش ومظهرش العلم. وفعلًا غطيته، وتم إيقافي بعدها."

وأثار الموقف جدلًا واسعًا في فرنسا، خصوصًا بعد اتخاذ الرابطة قرارًا بإيقاف اللاعب عدة مباريات، بينما اعتبر كثيرون أن تصرفه نابع من قناعات شخصية ينبغي احترامها.

وعن مفاوضات الزمالك قال:نادي الزمالك كان في مفاوضات في وقت من الأوقات وكنت مبسوط بكده ولكن حلم الاحتراف سبب رفضي العودة إلى مصر في توقيت سابق.

