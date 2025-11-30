محامي رمضان صبحي يكشف 3 سيناريوهات أمام المحكمة

18 حجم الخط

قال المحامي بالنقض محمد رشوان، وأحد أعضاء فريق الدفاع عن رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، إن الأهلي أوضح في بيانه أنه سيتولى التنسيق مع محامي اللاعب في القضية المنظورة أمام القضاء.

محامي رمضان صبحي

وأضاف رشوان خلال تصريحات تلفزيونية، أن قضية رمضان صبحي ما زالت محجوزة للحكم، موضحًا أنها قد تشهد مراحل أخرى مثل الاستئناف والنقض حال صدور حكم ضد اللاعب.

وأشار إلى أن موقف النادي الأهلي يُعد دعمًا معنويًا لرمضان صبحي خلال الفترة الحالية، مؤكدًا وجود تنسيق مستمر بين النادي وفريق الدفاع.

وأوضح رشوان أن القضية أمام المحكمة تتراوح احتمالاتها بين البراءة أو الحبس من 3 إلى 10 سنوات في حالة الإدانة، أو حكم مع إيقاف التنفيذ وهو أمر يعود لتقدير المحكمة، مؤكدًا أن القضية لا تقبل التصالح.

وأكد أن تشبيه القضية بقضية أحمد فتوح لاعب الزمالك من ناحية إمكانية صدور حكم مع إيقاف التنفيذ هو تشبيه صحيح من الناحية القانونية، بينما قرار حجز القضية للحكم لا يحمل أي دلالة معينة، وقد يعود لأسباب تخص المحكمة مثل رغبتها في حضور اللاعب أو منعه من السفر.

وأشار إلى أنه في حال صدور حكم، سيكون أمام رمضان صبحي مهلة 60 يومًا للاستئناف، وللمحكمة الحق في قبول الاستئناف أو رفضه.

وكشف رشوان أنه في حال القبض على المتهم الرابع قبل 30 ديسمبر، سيتم إعادة فتح باب المرافعة في القضية مرة أخرى، مشددًا على أن فريق الدفاع يفكر في كل السيناريوهات المحتملة استعدادًا لأي تطور.

