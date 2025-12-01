الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محمد رمضان: لن أعود للعمل في الأهلي وهذا سبب رحيل عمرو السولية

محمد رمضان، المدير
محمد رمضان، المدير الرياضي السابق للنادي الأهلي، فيتو
18 حجم الخط

كشف محمد رمضان، المدير الرياضي السابق للنادي الأهلي، تفاصيل مثيرة حول كواليس عمله داخل القلعة الحمراء، مؤكّدًا أنّه لن يعود للعمل في مجال كرة القدم مجددًا، مشيرًا إلى عدم صحة الجمع بين وجود لجنة تخطيط ومدير رياضي في الوقت نفسه داخل النادي. 

تصريحات قوية لمحمد رمضان

وقال رمضان في تصريحات تلفزيونية إن وجود لجنة تخطيط في ظل وجود مدير رياضي "أمر غير منطقي"، معتبرًا أن المهام يجب أن تكون واضحة داخل المنظومة.

وتحدث رمضان عن ملف تجديد عقود اللاعبين، كاشفًا أن عمرو السولية هو من رفض التجديد للأهلي، موضحًا أن اللاعب كان يرغب في الحصول على عقد يمتد لأكثر من موسم، وهو ما لم يتحقق، مؤكّدًا في الوقت ذاته أن قرار الاستغناء عن التونسي علي معلول كان "قرارًا صحيحًا" من وجهة نظره.

كما فجّر رمضان مفاجأة حول أزمة كهربا مع المدير الفني السويسري مارسيل كولر، قائلًا إن اللاعب تجاوز في حق المدرب، وأنه تدخل لاحتواء الموقف إلا أن كهربا تلفّظ بلفظ غير لائق، الأمر الذي دفعه لاتخاذ قرار ترحيله إلى القاهرة فورًا، دون الرجوع إلى رئيس النادي محمود الخطيب، مؤكّدًا أنه تحمّل المسؤولية كاملة في هذا القرار.

وأكد المدير الرياضي السابق أن تلك الوقائع كانت من أبرز الأسباب التي جعلته يبتعد عن العمل الرياضي، مشددًا على أن المرحلة كانت مليئة بالتحديات التي استدعت قرارات حاسمة من جانبه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اهلي التونسي علي معلول الأهلي السويسري مارسيل كولر رئيس النادى عمرو السولية علي معلول محمد رمضان المدير الرياضي

مواد متعلقة

ريال مدريد يتعثر أمام جيرونا ويفرط في الصدارة

محامي رمضان صبحي يكشف 3 سيناريوهات أمام المحكمة

طاهر محمد يكشف كواليس خناقة مباراة الجيش الملكي ويؤكد: أتقبل الانتقادات ولكن

كوكا يكشف كواليس إيقافه في الدوري الفرنسي ويتحدث عن مفاوضات الزمالك

فيريرا يكشف كواليس رحيله عن الزمالك: تعرضت للطرد وسأذهب للفيفا

مدرب سوريا: مواجهة تونس صعبة وهدفنا تحقيق نتائج إيجابية في كأس العرب

محمد صلاح على دكة البدلاء، تشكيل ليفربول لمواجهة وست هام في الدوري الإنجليزي

مواجهات قوية في نصف نهائي كأس خادم الحرمين

الأكثر قراءة

توقف مباراة إشبيلية وريال بيتيس في الدوري الإسباني بسبب شغب الجماهير

تفاصيل جديدة في واقعة إطلاق رئيس محكمة بالاسكندرية النار على نفسه

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار غدا الإثنين

الدوري الإيطالي، نابولي يسقط روما على ملعبه بهدف ويتقاسم الصدارة مع ميلان

رئيس محكمة ينهي حياته في الإسكندرية بإطلاق النار علي نفسه

الهيئة الوطنية للانتخابات توضح موقف القوائم الانتخابية من قرارات إبطال بعض الدوائر

الدوري الإنجليزي، تشيلسي بـ10 لاعبين يتعادل مع آرسنال 1-1

الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم وتحذر من انخفاض درجات الحرارة

خدمات

المزيد

كيف نظم الدستور اختصاص محكمة النقض للفصل في صحة عضوية النواب؟

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم الأحد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

البسوا الشتوي، درجات الحرارة اليوم الأحد في القاهرة والمحافظات

المزيد

انفوجراف

السكك الحديدية: الانتهاء من أعمال تطوير 839 مزلقانا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 1 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الخنفساء في المنام وعلاقتها بمناسبات سعيدة قادمة

اختلف فيه الفقهاء، حكم أداء النافلة بين الصلاتين عند جمع التقديم

المزيد
الجريدة الرسمية