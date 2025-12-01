محمد رمضان: لن أعود للعمل في الأهلي وهذا سبب رحيل عمرو السولية

18 حجم الخط

كشف محمد رمضان، المدير الرياضي السابق للنادي الأهلي، تفاصيل مثيرة حول كواليس عمله داخل القلعة الحمراء، مؤكّدًا أنّه لن يعود للعمل في مجال كرة القدم مجددًا، مشيرًا إلى عدم صحة الجمع بين وجود لجنة تخطيط ومدير رياضي في الوقت نفسه داخل النادي.

تصريحات قوية لمحمد رمضان

وقال رمضان في تصريحات تلفزيونية إن وجود لجنة تخطيط في ظل وجود مدير رياضي "أمر غير منطقي"، معتبرًا أن المهام يجب أن تكون واضحة داخل المنظومة.

وتحدث رمضان عن ملف تجديد عقود اللاعبين، كاشفًا أن عمرو السولية هو من رفض التجديد للأهلي، موضحًا أن اللاعب كان يرغب في الحصول على عقد يمتد لأكثر من موسم، وهو ما لم يتحقق، مؤكّدًا في الوقت ذاته أن قرار الاستغناء عن التونسي علي معلول كان "قرارًا صحيحًا" من وجهة نظره.

كما فجّر رمضان مفاجأة حول أزمة كهربا مع المدير الفني السويسري مارسيل كولر، قائلًا إن اللاعب تجاوز في حق المدرب، وأنه تدخل لاحتواء الموقف إلا أن كهربا تلفّظ بلفظ غير لائق، الأمر الذي دفعه لاتخاذ قرار ترحيله إلى القاهرة فورًا، دون الرجوع إلى رئيس النادي محمود الخطيب، مؤكّدًا أنه تحمّل المسؤولية كاملة في هذا القرار.

وأكد المدير الرياضي السابق أن تلك الوقائع كانت من أبرز الأسباب التي جعلته يبتعد عن العمل الرياضي، مشددًا على أن المرحلة كانت مليئة بالتحديات التي استدعت قرارات حاسمة من جانبه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.