طاهر محمد يكشف كواليس خناقة مباراة الجيش الملكي ويؤكد: أتقبل الانتقادات ولكن

تحدّث طاهر محمد طاهر، لاعب النادي الأهلي، عن الانتقادات التي يتعرض لها، مؤكدًا أنه يتقبلها مهما كان مصدرها، شرط أن تكون مرتبطة بأدائه داخل الملعب كما كشف كواليس المشادة التي شهدتها مباراة الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا.

طاهر: أتقبل الانتقادات من أي حد

وقال طاهر محمد في تصريحات تلفزيونية: "بالنسبة للانتقادات، مليون في المية بتقبلها ومن أي حد.. كبير، صغير، حد في الشارع، حد قريب مني، حد معرفهوش خالص. اللي بيضايقني التريقة اللي ملهاش علاقة بالكورة".

وأضاف أنه في أول موسمين له مع الأهلي كان يتأثر بكل ما يُقال عنه، سواء إيجابيًا أو سلبيًا، لكنه تعلّم مع الوقت ألا يجعل رأي الجمهور هو المقياس الرئيسي.

وأوضح: "اتعلمت إني أنا اللي أقيم نفسي، لما أشوف الماتش مرتين وثلاثة. وليّا المدرب والناس في النادي هما اللي يتكلموا معايا".

موقف مباراة الجيش الملكي

وعلّق طاهر على اللقطة الشهيرة التي ظهر فيها ممسكًا بـ"سكينة معجون" خلال مباراة الأهلي أمام الجيش الملكي، والتي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مازحًا: "وقف سكينة المعجون في ماتش الجيش الملكي ده مضحك. الناس اتكلمت عن اللقطة أكتر من جول تريزيجيه. أبويا مشافش الماتش بس اللقطة كفّتُه."

ثم أوضح سبب اندفاعه السريع في اللعبة التي انتهت بهدف محمود حسن تريزيجيه: "أنا لقيت تريزيجيه لوحده وسط تلات أربع لعيبة، وفيه حاجة بيحاول يمسكها ويوصلها، ده خلاني أروح بسرعة."

واختتم طاهر حديثه بالتأكيد على أن تركيزه الأكبر هو تطوير أدائه ومساعدة الأهلي في البطولات المقبلة، مشيرًا إلى أن ما يقال خارج الملعب لن يشتته بعد الآن.

