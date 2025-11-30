الدوري الإيطالي، نابولي يسقط روما على ملعبه بهدف ويتقاسم الصدارة مع ميلان

18 حجم الخط

الدوري الإيطالي، خسر فريق روما أمام نابولي بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأولمبيكو “معقل فريق العاصمة”، ضمن الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي لموسم 2025-2026.

هدف فريق نابولي سجله اللاعب ديفيد نيريس في الدقيقة 36

شهد شوط المباراة الثاني سيطرة وإستحواذ كاملين لفريق روما بحثا عن هدف التعادل، وحاصروا نابولي في منطقة جزاءه لكنهم فشلوا في اختراق دفاعات الضيوف والوصول لمرماهم

وأعلن جيان بييرو جاسبيريني المدير الفني لفريق روما الإيطالي تشكيلة فريقه لمواجهة نابولي في قمة مواجهات هذه الجولة.

مباراة روما ضد نابولي، فيتو

تشكيل روما أمام نابولي

يدخل فريق روما مباراته أمام أمام نابولي بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: ميل سفيلار.

الدفاع: جيانلوكا مانشيني، إيفان نديكا، ماريو هيرموسو، زكي شيليك.

الوسط: برايان كريستانتي، كواديو كونيه، ويسلي فرانكا.

الهجوم: ماتياس سولي، بيليجريني، إيفان فيرجسون.

تشكيل روما أمام نابولي، فيتو

تشكيل نابولي أمام روما

فيما أعلن أنطونيو كونتي تشكيل نابولي لمواجهة روما في قمة الدوري الايطالي والذي ضم كل من:

حارس المرمى: فانيا سافيتش.

الدفاع: سام بوكيما، أمير رحماني،أليساندرو بونجورنو.

الوسط: دي لورينزو، ستانيسلاف لوبوتكا، سكوت ماكتومناي، ماتياس أوليفيرا.

الهجوم: ديفيد نيريس، راسموس هويلوند، نوا لانج.

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

بهذه النتيجة يتجمد رصيد روما عند 27 نقطة في المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي بقيادة مدربه جيان بيير جاسبريني.

فيما ارتفع رصيد نابولي إلى 28 نقطة في المركز الثاني متساويا مع ميلان المتصدر بنفس الرصيد، ولكن الأخير يتفوق بفارق الأهداف

