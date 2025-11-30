الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الإيطالي، نابولي يسقط روما على ملعبه بهدف ويتقاسم الصدارة مع ميلان

فريق نابولي، فيتو
فريق نابولي، فيتو
18 حجم الخط

الدوري الإيطالي، خسر فريق روما أمام نابولي بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأولمبيكو “معقل فريق العاصمة”، ضمن الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي لموسم 2025-2026.

هدف فريق نابولي سجله اللاعب ديفيد نيريس في الدقيقة 36 

شهد شوط المباراة الثاني سيطرة وإستحواذ كاملين لفريق روما بحثا عن هدف التعادل، وحاصروا نابولي في منطقة جزاءه لكنهم فشلوا في اختراق دفاعات الضيوف والوصول لمرماهم  

وأعلن جيان بييرو جاسبيريني المدير الفني لفريق روما الإيطالي تشكيلة فريقه لمواجهة نابولي في قمة مواجهات هذه الجولة.

مباراة روما ضد نابولي، فيتو
مباراة روما ضد نابولي، فيتو

تشكيل روما أمام نابولي

يدخل فريق روما مباراته أمام أمام نابولي بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: ميل سفيلار.

الدفاع: جيانلوكا مانشيني، إيفان نديكا، ماريو هيرموسو، زكي شيليك.

الوسط: برايان كريستانتي، كواديو كونيه، ويسلي فرانكا.

الهجوم: ماتياس سولي، بيليجريني، إيفان فيرجسون.

تشكيل روما أمام نابولي، فيتو
تشكيل روما أمام نابولي، فيتو

تشكيل نابولي أمام روما

فيما أعلن أنطونيو كونتي تشكيل نابولي لمواجهة روما في قمة الدوري الايطالي والذي ضم كل من:

حارس المرمى: فانيا سافيتش.

الدفاع: سام بوكيما، أمير رحماني،أليساندرو بونجورنو.

الوسط: دي لورينزو، ستانيسلاف لوبوتكا، سكوت ماكتومناي، ماتياس أوليفيرا.

الهجوم: ديفيد نيريس، راسموس هويلوند، نوا لانج.

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

بهذه النتيجة يتجمد رصيد روما عند 27 نقطة في المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي بقيادة مدربه جيان بيير جاسبريني.

فيما ارتفع رصيد نابولي إلى 28 نقطة في المركز الثاني متساويا مع ميلان المتصدر بنفس الرصيد، ولكن الأخير يتفوق بفارق الأهداف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإيطالي روما نابولي روما امام نابولي ملعب الأولمبيكو ديفيد نيريس جيان بييرو جاسبيريني أنطونيو كونتي

مواد متعلقة

الدوري الإيطالي، نابولي يتقدم على روما بهدف في الشوط الأول (فيديو)

التشكيل الرسمي لمباراة قمة الدوري الإيطالي بين روما ونابولي

الدوري الإيطالي، أتالانتا يفوز بثنائية على فيورنتينا ويعمق جراحه

إنتر ميلان يتخطى بيزا بثنائية في الدوري الإيطالي

الأكثر قراءة

توقف مباراة إشبيلية وريال بيتيس في الدوري الإسباني بسبب شغب الجماهير

تفاصيل جديدة في واقعة إطلاق رئيس محكمة بالاسكندرية النار على نفسه

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار غدا الإثنين

الدوري الإيطالي، نابولي يسقط روما على ملعبه بهدف ويتقاسم الصدارة مع ميلان

رئيس محكمة ينهي حياته في الإسكندرية بإطلاق النار علي نفسه

الهيئة الوطنية للانتخابات توضح موقف القوائم الانتخابية من قرارات إبطال بعض الدوائر

الدوري الإنجليزي، تشيلسي بـ10 لاعبين يتعادل مع آرسنال 1-1

الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم وتحذر من انخفاض درجات الحرارة

خدمات

المزيد

كيف نظم الدستور اختصاص محكمة النقض للفصل في صحة عضوية النواب؟

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم الأحد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

البسوا الشتوي، درجات الحرارة اليوم الأحد في القاهرة والمحافظات

المزيد

انفوجراف

السكك الحديدية: الانتهاء من أعمال تطوير 839 مزلقانا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 1 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الخنفساء في المنام وعلاقتها بمناسبات سعيدة قادمة

اختلف فيه الفقهاء، حكم أداء النافلة بين الصلاتين عند جمع التقديم

المزيد
الجريدة الرسمية