الإثنين 24 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صحة الإسماعيلية: رفع درجة التأهب بالمستشفيات استعدادا لانتخابات مجلس النواب 2025

تعقيم مقار اللجان
تعقيم مقار اللجان الانتخابية بالإسماعيلية، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت مديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، خطة التأمين الطبي خلال انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، والتي من المقرر إجراؤها يومي الإثنين والثلاثاء ٢٤ و٢٥ من شهر نوفمبر الجاري. 

ثقافة الإسماعيلية تشارك في مبادرة "عزة الهوية المصرية"

محافظ الإسماعيلية يوجه بتشكيل غرف عمليات فرعية وربطها بالمركزية لمتابعة انتخابات النواب

خطة تأمين شاملة 

وأوضحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن المديرية أعدت خطة للتأمين الطبي داخل وخارج المقار الانتخابية، ومنها إعداد خطة وقائية وقيام أقسام "ترصد الأمراض "المعدية، مراقبة الأغذية وصحة البيئة بأعمالهم في محيط اللجان الانتخابية. 

جانب من تفقد مقار اللجان الانتخابية، فيتو
جانب من تفقد مقار اللجان الانتخابية، فيتو

تطهير اللجان الانتخابية 

فضلًا عن قيام فرق المكافحة بتطهير اللجان الانتخابية بالمراكز والقرى والأحياء ومعاينتها من الداخل، والتواصل مع الجهات المعنية في حال وجود أي ملاحظات لإجراء عملية الاقتراع في مناخ صحي للمواطنين.

 

رفع درجة التأهب بالمستشفيات 

 

كما وجَّهت برفع درجه الاستعداد بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة، تحسبًا لأية طوارئ، مؤكدة على توفير جميع الأدوية وكل التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية خلال أيام الانتخابات. 

جانب من تفقد مقار اللجان الانتخابية، فيتو
جانب من تفقد مقار اللجان الانتخابية، فيتو

وتأتي هذه الجهود لضمان بيئة صحية آمنة خلال العملية الانتخابية، ودعم جاهزية اللجان لاستقبال المواطنين في أفضل الظروف.

 

ومن الجدير ذكره، أن محافظة الإسماعيلية قامت بتجهيز عدد ١٦٨ مركز انتخابي، و١٨٢ لجنة فرعية على مستوى المحافظة، تضم عدد ١٥٢ مدرسة، ١١ معهد أزهري، ٣ مراكز شبابية، ومركز ثقافة واحد ومكتب صحة واحد.

 

ويبلغ عدد اللجان العامة ٣ لجان عامة لاستقبال ١٠٠٣٩٥٣ ناخب، بمراكز المحافظة السبعة والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية.

 

وتعد محافظة الإسماعيلية ضمن محافظات المرحلة الثانية لعملية التصويت في انتخابات مجلس النواب، والتي تضم ١٣ محافظة على مستوى الجمهورية.

 

ونصيب محافظة الإسماعيلية من المقاعد البرلمانية يبلغ ٨ مقاعد مقسمة على النحو التالي:
مقاعد القائمة: ٣ مقاعد
مقاعد الفردي: ٥ مقاعد موزعة على ٣ دوائر

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية الامراض المعدية الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية الصحة بالإسماعيلية اللجان الانتخابية المستلزمات الطبية المقار الانتخابية انتخابات مجلس النواب 2025 خطة التأمين الطبي

مواد متعلقة

إزالة 13 حالة تعدٍّ بمدينة فايد بالإسماعيلية (صور)

وكيل صحة الإسماعيلية تتابع العمل بمستشفى التل الكبير وتشغيل جهاز "الماموجرام" ( صور )

وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد وحدة رعاية الطفل بالتل الكبير (صور)

صحة الإسماعيلية تكثف جهودها لإحكام الرقابة على المنشآت التعليمية (صور)

الأكثر قراءة

خريفى مائل للحرارة نهارا، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا

لتر الذرة يرتفع 3 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

بعد الاجتماع الودي، ممداني لا يزال يعتبر ترامب "فاشيا"

انخفاض يصل لـ 33 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

مسلم يعلن عودته لزوجته يارا: رجعت لحضني وأولى عندي من أي حد

اتحاد الكرة يكشف عن طاقم حكام لقاء بيراميدز والمقاولون في الدوري المصري

تحطم سيارتين بسبب انهيار جزئي بعقار قديم في الإسكندرية (صور)

اليوم، انطلاق النسخة الرابعة من الملتقى العلمي الدولي لكلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية

خدمات

المزيد

لتر الذرة يرتفع 3 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

غرامة 500 جنيه، عقوبة عدم التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى إلى 5 جنيهات وارتفاع يومي مقلق في البصل والليمون

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري والكابوريا والبلطي

المزيد

انفوجراف

7 حالات تبطل الصوت الانتخابي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية