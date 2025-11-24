صحة الإسماعيلية: رفع درجة التأهب بالمستشفيات استعدادا لانتخابات مجلس النواب 2025

18 حجم الخط

أعلنت مديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، خطة التأمين الطبي خلال انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، والتي من المقرر إجراؤها يومي الإثنين والثلاثاء ٢٤ و٢٥ من شهر نوفمبر الجاري.

خطة تأمين شاملة

وأوضحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن المديرية أعدت خطة للتأمين الطبي داخل وخارج المقار الانتخابية، ومنها إعداد خطة وقائية وقيام أقسام "ترصد الأمراض "المعدية، مراقبة الأغذية وصحة البيئة بأعمالهم في محيط اللجان الانتخابية.

جانب من تفقد مقار اللجان الانتخابية، فيتو

تطهير اللجان الانتخابية

فضلًا عن قيام فرق المكافحة بتطهير اللجان الانتخابية بالمراكز والقرى والأحياء ومعاينتها من الداخل، والتواصل مع الجهات المعنية في حال وجود أي ملاحظات لإجراء عملية الاقتراع في مناخ صحي للمواطنين.

رفع درجة التأهب بالمستشفيات

كما وجَّهت برفع درجه الاستعداد بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة، تحسبًا لأية طوارئ، مؤكدة على توفير جميع الأدوية وكل التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية خلال أيام الانتخابات.

جانب من تفقد مقار اللجان الانتخابية، فيتو

وتأتي هذه الجهود لضمان بيئة صحية آمنة خلال العملية الانتخابية، ودعم جاهزية اللجان لاستقبال المواطنين في أفضل الظروف.

ومن الجدير ذكره، أن محافظة الإسماعيلية قامت بتجهيز عدد ١٦٨ مركز انتخابي، و١٨٢ لجنة فرعية على مستوى المحافظة، تضم عدد ١٥٢ مدرسة، ١١ معهد أزهري، ٣ مراكز شبابية، ومركز ثقافة واحد ومكتب صحة واحد.

ويبلغ عدد اللجان العامة ٣ لجان عامة لاستقبال ١٠٠٣٩٥٣ ناخب، بمراكز المحافظة السبعة والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية.

وتعد محافظة الإسماعيلية ضمن محافظات المرحلة الثانية لعملية التصويت في انتخابات مجلس النواب، والتي تضم ١٣ محافظة على مستوى الجمهورية.

ونصيب محافظة الإسماعيلية من المقاعد البرلمانية يبلغ ٨ مقاعد مقسمة على النحو التالي:

مقاعد القائمة: ٣ مقاعد

مقاعد الفردي: ٥ مقاعد موزعة على ٣ دوائر

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.