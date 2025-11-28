حلول جذرية لتحسين مياه الشرب بعزب عين غصين بالإسماعيلية وتوفير سيارات مياه لحين انتهاء التطوير

18 حجم الخط

لبى اللواء مهندس أحمد رمضان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة محافظات القناة، دعوة مواطني العزب التابعة لقرية عين غصين في محافظة الإسماعيلية، يرافقه عدد من القيادات الفنية والتنفيذية بالشركة للاستماع إلى شكاوى الأهالى.

رئيس مياه القناة يجرى جولة داخل العزب

وأجرى رئيس مياه القناة جولة ميدانية داخل العزب التابعة للقرية للوقوف على احتياجات الأهالي ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة لهم فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى.

الاستماع لشكاوى أهالي عزبة دندش

بدأت جولة رئيس الشركة بعقد لقاء مع المواطنين بعزبة دندش، حيث أعرب رئيس الشركة عن سعادته بلقاء أهالي العزبة.

وأكد حرصه على التواصل المباشر معهم والاستماع إلى مطالبهم والعمل على تنفيذها وفق الإمكانات المتاحة، وخلال اللقاء تم الاستماع الى مطالب الاهالي ومشاكلهم بخصوص مياه الشرب حيث تعاني عددا من العزب من ضعف مياه الشرب وخصوصا فى فصل الصيف، بالإضافة إلى تهالك خطوط مياه الشرب من الاسبستوس.

عمل إحلال وتجديد للشبكات

وأوضح رئيس شركة مياه القناة أن هناك خطوات تنفيذية لحل مشكلة مياه الشرب بجميع العزب التابعة لقرية عين غصين.

وأكد على أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة لمحطة عين غصين التى تخدم تلك العزب، بالإضافة إلى التوسعات الخاصة بالمحطة، وكذا أعمال الإحلال والتجديد لخطوط مياه الشرب وتغييرها من مادة الاسبستوس إلى upvc.

كما أضاف لواء أحمد رمضان أنه سيتم توفير سيارات مياه شرب بالعزب المتضررة من ضعف وانقطاع المياه بشكل دائم بالتزامن من تنفيذ الحلول الفنية الجذرية لحل المشكلة.

وعقب اللقاء تفقد رئيس شركة مياه القناة ومرافقوه عدد من العزب منها أبو بلح وابو امين وحنيدق وخلال الجولة التقى رئيس الشركة بالمواطنين واستمع إلى شكواهم بشأن ضعف خدمة مياه الشرب بتلك القرى.

وفي ختام جولته، أكد رئيس الشركة أنه سيتم التعامل مع كافة المشاكل المطروحة ومتابعتها مع القطاعات المعنية، بما يضمن تحسين مستوى خدمة مياه الشرب المقدمة للمواطنين.

ومن جانبهم، وجّه أهالي قرية عين غصين الشكر والتقدير لرئيس الشركة على استجابته السريعة لدعوتهم وحرصه على تلبية مطالبهم.

