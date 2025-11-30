الأحد 30 نوفمبر 2025
خارج الحدود

القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا مع القوات السورية غارات على مخازن أسلحة لتنظيم داعش

الشرع وترامب، فيتو
داعش سوريا، كشف الجيش الأمريكى، اليوم، انه دمر الأسبوع الماضي 15 موقعا تضم مخازن أسلحة تابعة لتنظيم ​داعش​ في جنوب سوريا.

 

عمليات للجيش الأمريكى ضد داعش فى سوريا

وحسب بيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية، أنها "حددت بالتعاون مع القوات السورية منشآت التخزين في أنحاء محافظة ريف دمشق ودمرتها خلال عدة غارات جوية وتفجيرات برية نُفذت خلال الفترة من 24 إلى 27 نوفمبر الجاري".

بيان القيادة المركزية الأمريكية حول العمليات فى سوريا

وتابعت القيادة المركزية الأمريكية قائلة: "دمرت العملية المشتركة أكثر من 130 قذيفة مورتر وصاروخ، والعديد من البنادق الهجومية والمدافع الرشاشة والألغام المضادة للدبابات ومواد صنع عبوات ناسفة بدائية الصنع".

ريف دمشق، فيتو
وكان وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، قال فى تصريحات سابقة له هذا الشهر، إن دمشق وقعت إعلان تعاون سياسي مع التحالف الدولي لهزيمة تنظيم "داعش"، وأضاف أن "الاتفاق سياسي ولا يتضمن حتى الآن أي مكونات عسكرية"، وفق "رويترز".

لرفض مالكه دفع الزكاة، داعش يستهدف صهريج نفط في سوريا

القيادة المركزية الأمريكية: 22 عملية ضد داعش في سوريا خلال الشهر الماضي

 

 

 

الجريدة الرسمية
