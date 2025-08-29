بعد يوم من العملية الإسرائيلة المهينة لسوريا، انفجاران جديدان يهزان ريف دمشق

بعد 24 ساعة من الإنزال الجوي الإسرائيلي المهين بمنطقة “جبل المانع” قرب دمشق، سمع قبل قليل دوي انفجارين قويين هزا أرجاء بلدتين في ريف دمشق.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن دوي انفجارين قويين سمع في بلدتي "كفرحور" و"بيت تيما" بريف دمشق الجنوبي الغربي، في حين ما تزال الأسباب قيد التحقيق.

وقال المرصد إن الانفجارين أطلقا حالة استنفار أمني وعسكري واسعة في المنطقتين المذكورتين، مشيرًا إلى عدم ورود أنباء عن ضحايا أو خسائر مادية حتى الآن.



وأمس الخميس كشف مصدر رسمي سوري، تفاصيل الهجوم الجوي الذي نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي على منطقة "جبل المانع" قرب دمشق.

وقال المصدر لوكالة "سانا" الرسمية إنه "خلال جولة ميدانية لعناصر من الجيش قرب (حبل المانع) جنوبي دمشق بتاريخ 26 أغسطس الجاري عثرت على أجهزة مراقبة وتنصت".

وأضاف أنه "أثناء محاولة التعامل معها، تعرض الموقع لهجوم إسرائيلي جوي أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء وإصابات وتدمير آليات".

وأردف المصدر قائلًا إن "الاستهدافات الجوية والطائرات المسيّرة استمرت في منع الوصول إلى المنطقة حتى مساء 27 أغسطس".

وتابع: "بالمقابل قامت مجموعات من الجيش بتدمير جزء من المنظومات عبر استهدافها بالسلاح المناسب، وسحب جثامين الشهداء".

وأوضح أنه "لاحقًا، شنت الطائرات الإسرائيلية عدة غارات على الموقع أعقبها إنزال جوي لم تُعرف تفاصيله بعد، وسط استمرار التحليق المكثف لطيران الاستطلاع".



كما كشف مصدران بالجيش السوري لـ"رويترز"، إن وحدة من جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذت إنزالا جويا على منطقة استراتيجية مرتفعة جنوب غربي دمشق، ونفذت عملية استمرت ساعتين قبل أن تغادر المنطقة.

وأوضح أن قوات سورية عثرت على أجهزة مراقبة وتنصت، الثلاثاء، وأثناء محاولة التعامل معها تعرض الموقع لهجوم إسرائيلي جوي أدى إلى مقتل 7 جنود.

وأفادتا: "عند محاولة الجنود السوريين تدمير هذه الأسلحة، استهدفتهم المقاتلات الإسرائيلية بشكل مباشر عبر عدة غارات".

