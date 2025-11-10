ترامب بعد زيارة الشرع: نعمل مع إسرائيل لتحسين العلاقات مع سوريا

18 حجم الخط

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنّه على وفاق مع الرئيس السوري أحمد الشرع، مشيرًا إلى أن بلاده تريد أن تنجح سوريا وبقية دول الشرق الأوسط في تحقيق الاستقرار والتنمية.

وأضاف أن أحمد الشرع قادر على أداء مهامه بكفاءة، معربًا عن ثقته في قدرته على إدارة المرحلة المقبلة.

حرص على استقرار الشرق الأوسط

وأكد ترامب أن سوريا تمثل جزءًا مهمًا من الشرق الأوسط، وأن واشنطن حريصة على نجاحها واستعادتها لدورها الإقليمي، كاشفًا أن الشرع يتمتع بعلاقة جيدة جدًا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو ما قد يسهم في تعزيز التفاهمات الإقليمية.

تنسيق مع إسرائيل

وأوضح ترامب أن الولايات المتحدة تعمل مع إسرائيل لتحسين العلاقات مع سوريا، في إطار مساعٍ لتخفيف التوتر في المنطقة وفتح قنوات تواصل جديدة تسهم في تحقيق الاستقرار.

إنهاء الحروب والإغلاق الحكومي

وتطرق الرئيس الأمريكي إلى ملفات داخلية وخارجية أخرى، قائلًا إنه أنهى ثماني حروب خلال ولايته، و«قريبًا سنُنهي الحرب التاسعة»، في إشارة إلى التوجه نحو سياسات أكثر انكفاءً عن الصراعات الخارجية.

كما أشار إلى أن الاتفاق الخاص بإنهاء الإغلاق الحكومي يُعد جيدًا للغاية، مشيدًا بجهود المفاوضين في التوصل إلى تسوية.

استعادة جثامين من غزة

واختتم ترامب تصريحاته بالإشارة إلى أن الولايات المتحدة نجحت خلال الأيام الماضية في استعادة جثامين عدد من المحتجزين الذين كانوا في غزة، واصفًا العملية بأنها «نجاح إنساني وأمني مهم».

