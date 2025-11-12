الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

القيادة المركزية الأمريكية: 22 عملية ضد داعش في سوريا خلال الشهر الماضي

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها نفذت أكثر من 22 عملية مشتركة مع شركائها في سوريا خلال الشهر الماضي، استهدفت خلايا تنظيم داعش.


مقتل واعتقال عناصر من التنظيم 

وأكدت القيادة في بيانها أن العمليات أسفرت عن مقتل 5 من عناصر تنظيم داعش واعتقال 19 آخرين، مشيرة إلى أن تلك الجهود تأتي ضمن التنسيق المستمر مع القوات الشريكة في المنطقة لملاحقة بقايا التنظيم.

 

التزام بمواصلة العمليات 

وشددت القيادة المركزية على أن التحالف سيواصل عملياته ضد داعش لمنع عودته واستعادة قدراته، مؤكدة أن العمل المشترك مع الشركاء المحليين أساسي لضمان استقرار سوريا والمنطقة.

 

في وقت سابق، قال وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، إن دمشق وقعت إعلان تعاون سياسي مع التحالف الدولي لهزيمة تنظيم "داعش"، وأضاف أن "الاتفاق سياسي ولا يتضمن حتى الآن أي مكونات عسكرية"، وفق "رويترز".

وعقد الرئيس السوري أحمد الشرع اجتماعًا في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحضور نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القيادة المركزية الامريكية داعش سوريا

مواد متعلقة

الشرع: نخوض مفاوضات مباشرة مع إسرائيل ولن نرد على اعتداءاتها لأننا مشغولون بإعمار سوريا

سوريا توقع على إعلان تعاون مع التحالف الدولي لمواجهة "داعش"

لرفض مالكه دفع الزكاة، داعش يستهدف صهريج نفط في سوريا

الأكثر قراءة

القاهرة تصل لـ25 مئوية، درجات الحرارة غدا الخميس

الأرصاد تعلن حالة طقس الغد وتحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة ورعد وبرق

غزيرة ورعدية، خريطة سقوط الأمطار غدا الخميس

هل يعود عادل إمام للشاشة مجددًا؟ إسعاد يونس تكشف خبرا صادما للجمهور

مصدر أمنى ينفى مزاعم الإخوان عن قتل الشرطة مواطنين فى أسوان بدون وجه حق

زيارة مفاجئة لقطة مصرية صغيرة إلى مقر السفارة الألمانية، ما القصة؟ (صور)

ائتلاف رئيس الوزراء يتقدم، بدء إعلان النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب في العراق

ريهام عبد الغفور تعتذر بعد نشرها عن وفاة محمد صبحي: اندفاع مني

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 في بورصة الدواجن

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 12-11-2025

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء بمنتصف التعاملات، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم للناشئين بقطر| انفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الناموس في المنام وعلاقته بالتغلب على المشاكل

أمين الفتوى: الفراغ الروحي أخطر أزمات العصر

كيف نستشعر نعم الله علينا؟ إمام مسجد سيدنا الحسين يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads