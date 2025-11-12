القيادة المركزية الأمريكية: 22 عملية ضد داعش في سوريا خلال الشهر الماضي

18 حجم الخط

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها نفذت أكثر من 22 عملية مشتركة مع شركائها في سوريا خلال الشهر الماضي، استهدفت خلايا تنظيم داعش.



مقتل واعتقال عناصر من التنظيم

وأكدت القيادة في بيانها أن العمليات أسفرت عن مقتل 5 من عناصر تنظيم داعش واعتقال 19 آخرين، مشيرة إلى أن تلك الجهود تأتي ضمن التنسيق المستمر مع القوات الشريكة في المنطقة لملاحقة بقايا التنظيم.

التزام بمواصلة العمليات

وشددت القيادة المركزية على أن التحالف سيواصل عملياته ضد داعش لمنع عودته واستعادة قدراته، مؤكدة أن العمل المشترك مع الشركاء المحليين أساسي لضمان استقرار سوريا والمنطقة.

في وقت سابق، قال وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، إن دمشق وقعت إعلان تعاون سياسي مع التحالف الدولي لهزيمة تنظيم "داعش"، وأضاف أن "الاتفاق سياسي ولا يتضمن حتى الآن أي مكونات عسكرية"، وفق "رويترز".

وعقد الرئيس السوري أحمد الشرع اجتماعًا في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحضور نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.