السبت 19 يوليو 2025
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خارج الحدود

وزير الإعلام السوري: تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالسويداء على مراحل

السويداء سوريا، فيتو
السويداء سوريا، فيتو

أكد وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى أن الدولة السورية تضع سلامة المواطنين في مقدمة أولوياتها، مشددًا على أن حماية المدنيين مسئولية سيادية لا تتجزأ، وسط استمرار التوتر في محافظة السويداء.

 

فتح معابر إنسانية في السويداء

وأوضح المصطفى أن الجهود مستمرة لفتح معابر إنسانية من السويداء، لتأمين مرور آمن للمدنيين وضمان وصول المساعدات، فيما أشار إلى أن المرحلة الثالثة من اتفاق السويداء ستنطلق فور استقرار الأوضاع ونجاح التهدئة.

وأضاف الوزير أن أجهزة الدولة تعمل على تأمين المحتجزين في المناطق التي تسيطر عليها "المجموعات الخارجة عن القانون"، في إطار خطة لإعادة الأمن وفرض سيادة دولة سوريا.

 

انتشار قوات الأمن الداخلي السوري

كما أعلن عن انتشار قوات الأمن كقوات لفض الاشتباك في مناطق التوتر داخل السويداء، منعًا لتصاعد الصدامات، في خطوة تُظهر حرص الحكومة على ضبط النفس وتغليب الحلول السياسية والأمنية المتدرجة.

 

ولفت إلي أن  اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء سيتم تنفيذه على مراحل، مؤكدًا أن اتفاق السويداء يمنح فرصة للحوار والحلول السياسية.

 

وأعلن عن تشكيل لجنة طوارئ لإدخال مساعدات طبية للسويداء، مؤكدًا على أن الدولة تعمل على إعادة الاستقرار والأمن إلى السويداء.

 

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