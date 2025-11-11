فوكس نيوز لـ الشرع: كنت مصنف كإرهابي بالولايات المتحدة فكيف تحولت لحليف؟ الرئيس السوري يرد

18 حجم الخط

قال الرئيس السوري أحمد الشرع إنه لم يتورط في هجمات 11 سبتمبر الإرهابية على الولايات المتحدة، التي وقعت عام 2001، مشيرًا إلى أنه كان يبلغ من العمر 19 عامًا فقط آنذاك.

دور سوريا الجديد كشريك للولايات المتحدة في الحرب ضد داعش

وفي مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية، تحدث الشرع عن دور سوريا الجديد كشريك للولايات المتحدة في الحرب ضد داعش، وكونها حليفًا جيوسياسيًا محتملًا.

وقالت فوكس نيوز: إن الشرع، الذي كان مُصنّف سابقًا كإرهابي أجنبي وزعيم سابق لجماعة تابعة لتنظيم القاعدة، يُعامل الآن كحليف للولايات المتحدة.

وسألت مذيعة فوكس نيوز، جيليان تيرنر، الشرع عن انتمائه السابق لـ تنظيم القاعدة، وأشارت إلى أن كان حتى 11 شهرًا فقط مصنفًا إرهابيا من قبل الحكومة الأمريكية، وكان على قائمة المطلوبين.

وقالت له: لقد تغير الزمن بالتأكيد أنت الآن تلعب كرة السلة مع القادة العسكريين هنا فى واشنطن. ما الذى تغير فيك خلال هذه الفترة؟

الرئيس ترامب لم يناقش انتماء الشرع السابقة لتنظيم القاعدة

أجاب الشرع بأنه جرت مناقشات حول رفع العقوبات، وأن الولايات المتحدة قررت رفعها عنه شخصيًا.

وعندما سُئل عما إذا كان الرئيس ترامب ناقش انتمائه السابق لتنظيم القاعدة، قال الشرع: «أعتقد أن هذا أمر من الماضي لم نناقشه، تحدثنا عن الحاضر والمستقبل، وعن فرص الاستثمار في سوريا، وأن سوريا لم تعد تُعتبر تهديدًا أمنيًا، بل حليفًا جيوسياسيًا».

علاقة الشرع بهجمات سبتمبر

وفيما يتعلق بهجمات 11 سبتمبر، قال الشرع: «كنت في التاسعة عشرة من عمري فقط. كنت شابًا صغيرًا جدًا، ولم تكن لديّ أي سلطة اتخاذ قرار آنذاك، ولا علاقة لي بها».

وأضاف أن تنظيم القاعدة لم يكن موجودًا في منطقته آنذاك، وأضاف: «إذن، أنت تتحدث إلى الشخص الخطأ بشأن هذا الموضوع».

وتابع الشرع: «نحزن على كل مدني قُتل، ونعلم أن الناس يعانون من الحرب، وخاصةً المدنيون الذين يدفعون الثمن».

لقاء الشرع بالرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض

جاءت المقابلة مباشرةً بعد لقاء الشرع بالرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض. سألته عن سير اللقاء مع "زعيم العالم الحر"، مضيفةً أن استقبال ترامب له يُعدّ "أعظم تكريم يُمكن أن يحظى به المرء هنا في الولايات المتحدة".

وقال الشرع إنه على مدار الستين عامًا الماضية، كانت سوريا معزولة عن بقية العالم، مع قطع العلاقات مع الولايات المتحدة. وأضاف أنه منذ سقوط النظام السابق دخلت سوريا مرحلة جديدة، وسيتم دمج ذلك في استراتيجية جديدة مع الولايات المتحدة.

