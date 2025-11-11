سوريا توقع على إعلان تعاون مع التحالف الدولي لمواجهة "داعش"

18 حجم الخط

قال وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى، الإثنين، إن دمشق وقعت إعلان تعاون سياسي مع التحالف الدولي لهزيمة تنظيم "داعش"، وأضاف أن "الاتفاق سياسي ولا يتضمن حتى الآن أي مكونات عسكرية"، وفق "رويترز".

وعقد الرئيس السوري أحمد الشرع اجتماعًا في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحضور نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.



وأشار وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، في بيان، إلى أن الجانبين ناقشا دمج قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في الجيش السوري في إطار الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات وتحقيق استقرار دائم.

وأضاف أن سوريا وقعت أخيرا إعلانا للتعاون السياسي مع التحالف الدولي لهزيمة تنظيم "داعش"، وهو ما يؤكد دور دمشق كشريك في مكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار الإقليمي.

وأضاف المصطفى أن الاتفاق يعد سياسيا ولا يتضمن حتى الآن أي مكونات عسكرية، مشيرا إلى أن الاجتماع كان وديا وصريحا ويتطلع إلى المستقبل، وأن الاجتماع استمر لأكثر من ساعة.



وتابع المصطفى أن الرئيس الأمريكي أشاد في اللقاء بالتحول الذي شهدته سوريا وبصمود شعبها، مشددا على دعمه الكامل لدمشق.

وتركزت المناقشات بين الجانبين على توسيع التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأمريكية إلى سورية، بالإضافة إلى خطط رفع العقوبات المفروضة على دمشق بموجب قانون قيصر.

وبحسب بيان وزير الإعلام السوري، فإن ترامب عبر عن دعمه لترتيب أمني محتمل مع إسرائيل يهدف إلى تعزيز الاستقرار الوطني والإقليمي.

كما أعلنت الولايات المتحدة إعادة فتح السفارة السورية في واشنطن بعد أكثر من عقد على إغلاقها.

