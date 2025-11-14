الرئاسة السورية توضح حقيقة علاقة أحمد الشرع بالتحالف الأمريكي ضد داعش

18 حجم الخط

نفت الرئاسة السورية، اليوم الجمعة، وجود تعاون بين الرئيس السوري أحمد الشرع والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين منذ عام 2016.

تعاون بين أحمد الشرع والتحالف الذي تقوده أمريكا ضد تنظيمي داعش والقاعدة

وبحسب وكالة الأنباء السورية (سانا)، قالت مديرية الإعلام في الرئاسة السورية، إن المعلومات التي وردت في بعض التقارير الصحفية عن وجود تعاون بين الشرع مع التحالف "غير صحيحة"، وأوضحت أن ما سبق لا يعدو "كونه ادعاءات لا تمت إلى الحقيقة بصلة".

وأشارت المديرية إلى أن أحمد الشرع "لم ينسق أو يتعاون مع أي جهة أجنبية في هذا الإطار، ولم تصدر عنه توجيهات تتعلق بذلك".

وأضافت، أن "جميع القرارات والإجراءات المتخذة آنذاك جاءت بقرار داخلي مستقل دون أي تنسيق أو طلب من أي طرف خارجي".

مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية العربية السورية:

نؤكد عدم صحة المعلومات التي وردت في تقارير صحفية عن وجود تعاون بين الرئيس الشرع مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيمي "داعش" و"القاعدة" منذ 2016

ونود التوضيح أن ما سبق لا يعدو كونه ادعاءات لا تمت إلى الحقيقة بصلة. — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@Sana__gov) November 14, 2025

انضمام سوريا للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش

وأعلن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، اليوم، انضمام سوريا رسميًا إلى عضويته، لتصبح الشريك الـ90 الملتزم بالقضاء على التنظيم.

ووصف التحالف، على حسابه في منصة "إكس"، الخطوة بأنها محطة مفصلية في مسار التعاون الإقليمي والدولي ضد الإرهاب، وأن هذا الانضمام يهدف إلى تعزيز الجهود بين الدول الأعضاء لضمان الهزيمة الدائمة للتنظيم الإرهابي.

