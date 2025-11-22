الأحد 23 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الشرع يدعو السوريين للوحدة من أجل بناء البلاد

الشرع، فيتو
الشرع، فيتو
18 حجم الخط

دعا الرئيس السوري، أحمد الشرع، اليوم السبت، السوريين إلى الوحدة لبناء البلاد.

وقال الشرع في كلمة خلال مشاركته في فعاليات حملة "فداء لحماة"، "واليوم تحدي البناء يتطلب وحدة السوريين وأن تتضافر جميع الجهود في معركة البناء والازدهار".

أن حماة نموذج للتعايش السلمي في سوريا، معلنًا عزمه على بناء المدينة المهدمة.

كما أضاف "جرح حماة لم يكن يعني أهل حماة بل يعني كل السوريين، وهو جرح استمر لأكثر من 40 سنة".

هذا وتستعد مدينة حماة لانطلاق مرحلة جديدة من الإعمار والنهوض، بعد سنوات طويلة من القمع والدمار.

وحملة "فداء لحماة"، تعمل على إعادة بناء المدينة من مختلف الجوانب، والحملة لا تقتصر على تقديم الدعم المادي للمناطق المتضررة، بل تسعى أيضًا لإعادة بناء الثقة بين سكان المدينة، وإحياء روح التعاون بين المجتمع المحلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس السوري أحمد الشرع الرئيس السوري سوريا مدينة حماة

مواد متعلقة

الشرع لـ نجل أسامة نمورة: كن مثل أبيك وحشا (فيديو)

العمود الفقري للاقتصاد، مفتي الجمهورية السابق يحسم موقف الشرع من المعاملات البنكية (فيديو)

الرئاسة السورية توضح حقيقة علاقة أحمد الشرع بالتحالف الأمريكي ضد داعش

الأكثر قراءة

انخفاض كبير في البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري والكابوريا والبلطي

ليفربول يتراجع لهذا المركز، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة أرسنال ضد توتنهام

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى إلى 5 جنيهات وارتفاع يومي مقلق في البصل والليمون

صيف في القاهرة وانخفاض في الصعيد، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

الدوري المصري، الاتحاد السكندري يستضيف الجونة بحثا عن الانتصارات

اختفاء ذهب "خالدة للبترول"، شبهات رسمية وتحقيقات سرية تهز القطاع

شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة اعتزالها الفن

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى إلى 5 جنيهات وارتفاع يومي مقلق في البصل والليمون

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري والكابوريا والبلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الخوخ بـ 60 جنيهًا والموز يبدأ مرحلة التهاوي

يصل لـ 9 جنيهات، انخفاض مفاجئ في أسعار الزيت اليوم الأحد بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس العالم للناشئين  (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من القرآن والسنة، كيف حث الشرع الشريف على إحسان الظن بالآخرين؟

"كان فيها خلاف"، نصر واصل يكشف كواليس إصدار فتوى تحريم "التدخين" خلال توليه منصب المفتي

وزير الأوقاف السابق: الميليشيات تدمر الدول ولا أمان إلا بجيش وطني واحد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads