الشرع يدعو السوريين للوحدة من أجل بناء البلاد

دعا الرئيس السوري، أحمد الشرع، اليوم السبت، السوريين إلى الوحدة لبناء البلاد.

وقال الشرع في كلمة خلال مشاركته في فعاليات حملة "فداء لحماة"، "واليوم تحدي البناء يتطلب وحدة السوريين وأن تتضافر جميع الجهود في معركة البناء والازدهار".

أن حماة نموذج للتعايش السلمي في سوريا، معلنًا عزمه على بناء المدينة المهدمة.

كما أضاف "جرح حماة لم يكن يعني أهل حماة بل يعني كل السوريين، وهو جرح استمر لأكثر من 40 سنة".

هذا وتستعد مدينة حماة لانطلاق مرحلة جديدة من الإعمار والنهوض، بعد سنوات طويلة من القمع والدمار.

وحملة "فداء لحماة"، تعمل على إعادة بناء المدينة من مختلف الجوانب، والحملة لا تقتصر على تقديم الدعم المادي للمناطق المتضررة، بل تسعى أيضًا لإعادة بناء الثقة بين سكان المدينة، وإحياء روح التعاون بين المجتمع المحلي.

