روتين العناية بالبشرة الدهنية، قبل النوم في الصيف

في فصل الصيف، تتأثر البشرة الدهنية بشكل خاص بارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة، م ما يؤدي إلى زيادة إفراز الزيوت، وانسداد المسام، وظهور حب الشباب والرؤوس السوداء.

لذلك، فإن اتباع روتين ليلي مناسب قبل النوم يعد خطوة أساسية للحفاظ على صحة البشرة ونضارتها خلال هذه الفترة.



أوضحت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن البشرة الدهنية في الصيف تحتاج إلى روتين متكامل يركز على التنظيف العميق، وموازنة إفراز الزيوت، والترطيب الخفيف، ومعالجة أي مشاكل طارئة.



واتباع الروتين المناسبقبل النوم يساعد على استعادة حيوية البشرة أثناء الليل، ويقلل من اللمعان والمشاكل التي يسببها الطقس الحار والرطوبة.





روتين العناية بالبشرة الدهنية قبل النوم

وفي هذا التقرير، ستقدم خبيرة العناية بالبشرة، روتينًا متكاملًا للعناية بالبشرة الدهنية في الصيف قبل النوم، مع التركيز على الخطوات الفعّالة والمكونات المناسبة التي تساعد في التحكم بالزيوت والحفاظ على توازن البشرة.

العناية بالبشرة الدهنية



1. تنظيف البشرة بعمق دون تجفيفها

أول وأهم خطوة في الروتين الليلي هي تنظيف البشرة لإزالة العرق، والزيوت الزائدة، وبقايا المكياج أو كريمات النهار.



الغسول المناسب: يجب اختيار غسول جل أو رغوي مخصص للبشرة الدهنية يحتوي على مكونات مثل حمض الساليسيليك أو الزنك أو الشاي الأخضر، حيث تساعد هذه المكونات على تنظيف المسام ومنع تراكم الدهون دون أن تسبب جفافًا شديدًا.

طريقة الاستخدام: يُفضل غسل الوجه بالماء الفاتر، وتدليك الغسول بلطف لمدة 30 ثانية إلى دقيقة، ثم شطفه جيدًا.

نصيحة مهمة: تجنبي الغسولات القاسية التي تترك البشرة مشدودة، لأن ذلك يحفّز الغدد الدهنية لإفراز المزيد من الزيوت كرد فعل للجفاف.

2. استخدام تونر لتوازن البشرة

بعد التنظيف، تأتي خطوة التونر التي تساعد على إعادة توازن درجة الحموضة للبشرة وإغلاق المسام نسبيًا.

اختيار التونر: يُفضل التونر الخالي من الكحول، والمحتوي على مكونات طبيعية مهدئة مثل ماء الورد، أو مستخلص الخيار، أو النياسيناميد.

الفائدة: يقلل التونر من اللمعان الزائد ويهيئ البشرة لامتصاص باقي منتجات العناية.

الاستخدام: يوضع التونر على قطعة قطن ويمسح الوجه بلطف، أو يوزع مباشرة باليدين مع التربيت الخفيف.

3. سيروم مخصص للتحكم بالزيوت وعلاج المشاكل

السيروم خطوة أساسية للبشرة الدهنية، لأنه يحتوي على تركيز عالٍ من المكونات الفعالة.

خيارات مناسبة في الصيف:

سيروم فيتامين C: لتفتيح البشرة وحمايتها من الأكسدة.

سيروم النياسيناميد: لتقليل إفراز الزيوت وتصغير مظهر المسام.

سيروم بحمض الساليسيليك: للوقاية من انسداد المسام وحب الشباب.

الاستخدام: يوضع السيروم على بشرة نظيفة وجافة، مع تدليك خفيف حتى الامتصاص.

4. ترطيب خفيف ومتوازن

من الأخطاء الشائعة بين صاحبات البشرة الدهنية إهمال الترطيب، خاصة في الصيف. لكن الترطيب خطوة ضرورية للحفاظ على توازن البشرة ومنعها من إفراز المزيد من الدهون لتعويض الجفاف.

اختيار المرطب: كريم أو جل خفيف بتركيبة خالية من الزيوت (Oil-Free)، يحتوي على مكونات مرطبة مثل حمض الهيالورونيك، الألوفيرا، أو الجلسرين.

الاستخدام: يوضع المرطب بعد السيروم، ويفضل اختيار تركيبة تمتص بسرعة ولا تترك ملمسًا لزجًا.

5. علاج موضعي للمشاكل

إذا كانت البشرة تعاني من حبوب أو رؤوس سوداء، يمكن إضافة علاج موضعي قبل النوم.

أمثلة: كريمات أو جل تحتوي على بنزويل بيروكسايد، أو حمض الأزيليك، أو الكبريت.

الطريقة: يوضع العلاج فقط على مناطق الحبوب أو الالتهابات، وليس على كامل الوجه، لتجنب تهيج البشرة.

غسول طبيعي للبشرة

6. عناية بمنطقة العين

المنطقة حول العينين حساسة، حتى مع البشرة الدهنية.

كريم العين: اختاري تركيبة خفيفة تحتوي على الكافيين لتقليل الانتفاخ، أو فيتامين E لترطيب وحماية البشرة.

الاستخدام: ضعي كمية صغيرة جدًا ووزعيها بلطف باستخدام الإصبع البنصر.

7. تجنب الممارسات التي تضر بالبشرة ليلًا

عدم النوم بالمكياج: لأن ذلك يسد المسام ويزيد من مشاكل البشرة.

تغيير وسادة النوم بانتظام: حيث تمتص الوسادة الزيوت والأوساخ، مما قد يسبب الحبوب.

الابتعاد عن الكريمات الثقيلة أو الزيوت: لأنها تزيد لمعان البشرة الدهنية في الصيف وتسد المسام.

8. نصائح إضافية لروتين صيفي ناجح

شرب كمية كافية من الماء: للحفاظ على ترطيب البشرة من الداخل.

النوم في غرفة جيدة التهوية: لتقليل التعرق الليلي.

اتباع نظام غذائي صحي: تقليل السكريات والمأكولات الدهنية التي تزيد من نشاط الغدد الدهنية.

تقشير البشرة مرتين أسبوعيًا: باستخدام مقشر لطيف لإزالة الخلايا الميتة، لكن يجب تجنب الإفراط في التقشير حتى لا تتحسس البشرة.

