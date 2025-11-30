ضبط مدرس رياضيات بتهمة استخدام ألفاظ خادشة للحياء مع الطلاب بروض الفرج

18 حجم الخط

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على مدرس رياضيات بتهمة الاعتداء على الأطفال بألفاظ خادشة للحياء داخل إحدى المدارس بمنطقة روض الفرج، وذلك بعد تقديم ثلاثة أولياء أمور بلاغات ضده.

ضبط مدرس رياضيات

وتلقت إدارة شرطة روض الفرج البلاغات من أولياء الأمور، الذين رافقهم أطفالهم، مؤكّدين استخدام المدرس ألفاظا غير لائقة أثناء الحصص الدراسية داخل الفصول.

استخدام ألفاظ خادشة للحياء مع الطلاب بروض الفرج

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية للمدرسة وتم ضبط المتهم، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وفى سياق آخر، ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل عقار في بورسعيد.

عاطل يتحرش بفتاة داخل عقار فى بورسعيد

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بفتاة داخل أحد العقارات ببورسعيد.



بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، ووتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة للتحقيق.

