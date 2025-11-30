الأمن يكشف ملابسات فيديو متداول عن متسولين وتعاطى مخدرات بالعامرية

18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، تفاصيل منشور مدعوم بفيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهر عددًا من الأشخاص يفترشون الطريق بمنطقة العامرية لاستجداء المارة وتعاطى المواد المخدرة، ما أثار حالة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا.

فيديو يقود لضبط وكر للمخدرات والتسول في الإسكندرية

وتعاملت أجهزة الأمن مع المقطع فور رصده، حيث نفذت حملة موسعة استهدفت موقع التصوير.

وأسفرت عن ضبط 18 شخصا تورطوا فى أعمال تسول واستجداء المارة، وتبين حيازة 3 منهم كميات من المواد المخدرة بقصد الاتجار، بينما ضُبط 2 آخرين يتعاطون المواد المخدرة.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع استمرار الحملات لضبط الممارسات السلبية والتصدي للظواهر التى تضر بالأمن المجتمعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.