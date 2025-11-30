الأمن يكشف ملابسات فيديو متداول عن متسولين وتعاطى مخدرات بالعامرية

الأحد 30 نوفمبر 2025
كشفت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، تفاصيل منشور مدعوم بفيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وأظهر عددًا من الأشخاص يفترشون الطريق بمنطقة العامرية لاستجداء المارة وتعاطى المواد المخدرة، ما أثار حالة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا.

فيديو يقود لضبط وكر للمخدرات والتسول في الإسكندرية

وتعاملت أجهزة الأمن مع المقطع فور رصده، حيث نفذت حملة موسعة استهدفت موقع التصوير.

وأسفرت عن ضبط 18 شخصا تورطوا فى أعمال تسول واستجداء المارة، وتبين حيازة 3 منهم كميات من المواد المخدرة بقصد الاتجار، بينما ضُبط 2 آخرين يتعاطون المواد المخدرة.

ضبط لص سرق هاتفًا محمولًا بالإسكندرية عقب تداول مقطع فيديو

تعليم أسيوط يتابع الانضباط المدرسي وتطبيق البرامج العلاجية بـ3 مدارس

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع استمرار الحملات لضبط الممارسات السلبية والتصدي للظواهر التى تضر بالأمن المجتمعي.

كشف ملابسات فيديو تسول العامرية حملات أمن الإسكندرية تعاطى مخدرات اخبار الحوادث الاتجار بالمخدرات الأجهزة الأمنية

