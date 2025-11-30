18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط محاولة لتهريب 35 كيلوجرامًا من المواد المخدرة باستخدام طائرة "درون" بنطاق محافظة السويس، وذلك ضمن جهود ملاحقة الشبكات الإجرامية التي تلجأ لأساليب حديثة في تهريب المواد المحظورة.

باستخدام طائرة درون.. إحباط تهريب 35 كيلو مخدرات في السويس

وأسفرت المتابعة الأمنية عن ضبط الشحنة قبل توزيعها، فيما جرى التحفظ على الطائرة المستخدمة في العملية، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة تمهيدًا لاستكمال التحقيقات.

