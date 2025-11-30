القبض على طرفي مشاجرة بالإسكندرية عقب تداول فيديو

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن وقوع مشاجرة عنيفة بين عدد من الأشخاص مستخدمين أسلحة بيضاء بمنطقة العصافرة بالإسكندرية.

تفاصيل الواقعة

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 27 نوفمبر الجارى تلقى قسم شرطة ثان المنتزه بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرفين:

الطرف الأول: شخصان الطرف الثانى: 3 أشخاص جميعهم مقيمون بدائرة القسم.

واندلعت المشاجرة، بسبب خلافات متكررة حول الجيرة، وتعدى خلالها الطرفان على بعضهما بالسب والضرب باستخدام الأسلحة البيضاء والعصا الخشبية، دون حدوث إصابات.

ضبط المتهمين والأسلحة

وتمكنت القوات من ضبط طرفى المشاجرة فى حينه، وبحوزتهم3 أسلحة بيضاء وعصا خشبية.

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على خلفية الخلافات القائمة بينهم.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

