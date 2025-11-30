الأحد 30 نوفمبر 2025
ضبط قضايا مخدرات وأسلحة نارية في الإسكندرية بقيمة 113 مليون جنيه

ضبط بؤر إجرامية لجلب وترويج المواد المخدرة
تمكنت أجهزة  وزارة الداخلية من إسقاط بؤر إجرامية شديدة الخطورة متورطة في جلب وترويج كميات ضخمة من المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة داخل نطاق محافظة الإسكندرية.

 

التحريات التي باشرها قطاعا الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، رصدت نشاط مجموعات إجرامية متخصصة في جلب المخدرات استعدادًا لتوزيعها داخل المحافظات، مع الاحتفاظ بأسلحة نارية لحماية تجارتهم.

ضبط لص سرق هاتفًا محمولًا بالإسكندرية عقب تداول مقطع فيديو

ضبط 10 أطنان دقيق مدعم و7 ملايين قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال حملات

وعقب تقنين الإجراءات، تم تنفيذ عملية مداهمة دقيقة أسفرت عن ضبط عناصر البؤر وبحوزتهم أكثر من 1,4 طن من المواد المخدرة المتنوعة «حشيش–هيروين–أفيون–أيس»، إضافة إلى بندقية خرطوش وطبنجة. وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 113 مليون جنيه.

واتُّخذت الإجراءات القانونية، وتباشر النيابة المختصة التحقيق. 

الجريدة الرسمية