حوادث

ضبط لص سرق هاتفًا محمولًا بالإسكندرية عقب تداول مقطع فيديو

ضبط لص سرق هاتفًا
ضبط لص سرق هاتفًا محمولًا بالإسكندرية
تمكنت أجهزة الأمن بالإسكندرية من ضبط شخص لارتكابه واقعة سرقة هاتف محمول من داخل أحد المحال بأسلوب المغافلة.

تفاصيل الواقعة

تلقى قسم شرطة الدخيلة بتاريخ 11 الجارى بلاغًا من عامل مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة، أفاد فيه أنه أثناء تواجده بمحل عمله قام أحد الأشخاص بمغافلته وسرقة هاتفه المحمول.

كشف مرتكب الواقعة

تمكنت التحريات من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، عاطل له معلومات جنائية ومقيم بدائرة قسم شرطة كرموز، وبمواجهته اعترف بسرقة الهاتف.

وبإرشاده تم ضبط الهاتف المستولى عليه لدى عميله، عاطل سيء النية ومقيم بذات الدائرة، حيث تمت استعادته بالكامل.

الإجراءات القانونية

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

