تطورات جديدة في قصة دهس الطفلة جنى، تجديد حبس المتهمة وسماع أقوال 10 شهود

تطورات جديدة فى قصة
تطورات جديدة فى قصة دهس طفلة الشروق جنى
مازالت أصداء قضية طفلة الشروق  تتصدر محركات البحث الاجتماعى فى جريمة وصفت بالبشعة نتيجة الحادث الذى تعرضت له فتاة الشروق الطفلة جني. 

وفى تحرك جديد فى القضية ؛ قرر قاضى المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، تجديد حبس المتهمة بدهس التلميذة جنى بمدينة الشروق لمدة15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك في ظل استمرار فحص ملابسات الحادث الذي انتهى بوفاة الطفلة متأثرة بإصابتها.

تطورات جديدة فى قصة دهس طفلة الشروق جنى..تجديد حبس المتهمة وسماع أقوال 10 شهود 
كما  أمرت النيابة المختصة، بالتحفظ على دفتر شكاوى وخلافات أولياء الأمور في واقعة دهس جنى طفلة الشروق أمام المدرسة.

كما كلفت بالتحفظ على دفتر شكاوى أولياء الأمور والاستماع لأقوال 10 شهود في واقعة دهس صغيرة الشروق


واستمعت جهات التحقيق المختصة إلى أقوال 10 شهود من بينهم زملاء جنى ضحية واقعة الدهس أمام مدرسة بالشروق على يد ولية أمر زميلها.

تفاصيل جديدة تكشفها شاهدة عيان

قدّمت إحدى أولياء الأمور، وهي شاهدة أساسية في الواقعة، إفادة تفصيلية حول لحظة وقوع الحادث ودورها في محاولة إنقاذ الطفلة.

 وقالت إنها كانت تُقلّ أبناءها من المدرسة وتسير بسيارتها خلف المتهمة مباشرة لحظة وقوع التصادم.

وأضافت الشاهدة أن المتهمة كانت تصطحب أبناءها وتسير بسرعة أعلى من المعتاد، موضحة أن جنى عبرت الطريق فجأة دون الانتباه لحركة السيارات، وهو ما أكده أصدقاء الطفلة الذين كانوا بصحبتها.

 محاولة إنقاذ الطفلة

أشارت الشاهدة إلى أن المتهمة بمجرد وقوع الحادث أسرعت نحو جنى في حالة هلع، وحاولت الاستغاثة ونقلها لتلقي الإسعاف، قائلة إن المتهمة كانت في حالة انهيار تام وتكرر جملتها: "عدت فجأة من غير ما تبص".

وأضافت أنها تعاونت مع أحد العاملين بخدمة توصيل الطلبات في حمل الطفلة داخل سيارتها، وتوجهت أولًا إلى عيادات بدر في نفس الشارع، قبل أن يُطلب منها التوجه إلى مستشفى الشروق العام. وأوضحت أن جنى كانت على قيد الحياة لحظة التحرك، لكنها فارقت الحياة قبل الوصول للمستشفى.

وأكدت الشاهدة أن ما قدمته هو شهادة حق لإيضاح ما شاهدته لحظة وقوع الحادث وما تلاها من تحركات لإنقاذ الطفلة.

3 إجراءات من النيابة ضد"الإكسلانس وسلطانجي" بشأن فيديو المنتجات الغذائية، وخبير يكشف العقوبة

ضبط قضايا مخدرات وأسلحة نارية في الإسكندرية بقيمة 113 مليون جنيه

مسرح الحادث.. البداية التي صدمت الجميع

تعود تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة الشروق إخطارًا من أحد المستشفيات بوصول الطفلة جنى مصابة بإصابات خطيرة، ثم إعلان وفاتها أثناء محاولة إسعافها.


انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث فورًا، حيث تبين أن الطفلة تعرضت للدهس لحظة خروجها من المدرسة أثناء عبورها الطريق، في منطقة يفترض أن تكون آمنة نسبيًا للأطفال.

المعاينة الأولية للسيارة كشفت وجود آثار ارتطام قوية على مقدمتها، ما يتفق مع أقوال شهود العيان بأن الصدمة كانت عنيفة للغاية.

شهادات تلميذات صغيرات… “كانت جاية تقابلنا”

قدّمت الطفلتان “أيسل” و“جنا” شهادتين كانتا بمثابة الخيط الأول لكشف جانب من الحقيقة، وقالتا:“كنا راجعين من الدرس ومروحين.. جنى كانت بتعدي الطريق علشان تقابلنا. العربية خبطتها مرة واحدة”.

وأضافت الشاهدتان تفصيلة صادمة: المتهمة نزلت من السيارة وحاولت الهرب، لكن شابًا هددها بأنه صوّرها وسيسلم الفيديو للشرطة، فعادت وقالت إنها ليست مخطئة، وأن الطفلة هي سبب الحادث.

هذه التفاصيل أثارت تساؤلات حول نية السائقة، وردود فعلها، وتصرفها السريع بعد الحادث.

اتهامات الأب… وخيط جديد فى التحقيق

الأب الذي يعيش صدمة لا توصف، أشار لشبهة سابقة بين ابنته والطالب الذي كان يجلس بجوار المتهمة في المقعد الأمامي.


يقول الأب إن الطالب تشاجر مع «جنى» قبل أيام قليلة داخل المدرسة، وإنه كان يشير لوالدته لحظة الحادث بشكل أثار ريبة الأهالي.

ويضيف: “الصدمة كانت قوية.. جنى اتشالت 7 متر لقدّام. الصورة اللي موثقة آثار الضربة على العربية مش بتفارقني”.

وفقًا للأب، فإن الأدلة والتصرفات وردود الأفعال دفعت النيابة لفتح زاوية أوسع فى التحقيق: هل الحادث مجرد إهمال؟ أم أن هناك نية عدوانية.

الجريدة الرسمية