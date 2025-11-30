الإسماعيلية تستضيف بطولة الرماية للجامعات

18 حجم الخط

شهدت محافظة الإسماعيلية انطلاق فاعليات بطولة الجامعات للرماية، والتي تُقام بالتعاون بين جامعة قناة السويس، الاتحاد الرياضي المصري للجامعات والاتحاد المصري للرماية، ضمن فعاليات الدورة الرياضية 53 للجامعات والمعاهد المصرية على ضفاف القناة بميدان رماية القناة الرياضي بنادي الشاطئ.





المشرفون على البطولة



واقيمت فاعليات البطولة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف تنفيذي للدكتور أحمد كمال حسن منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور أحمد فاروق سويلم مدير البطولة، الذي أوضح أن الإعداد لبطولة الرماية يحمل طبيعة خاصة للغاية.

جانب من فاعليات البطولة، فيتو

حيث بدأ العمل على تنظيمها قبل ثلاثة أشهر لضمان التنسيق الكامل بين الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والاتحاد المصري للرماية، وجامعة قناة السويس، ونادي القناة الرياضي مستضيف البطولة، وذلك بهدف خروج الحدث بالشكل اللائق والمشرف.

عدد المشاركين في البطولة



وشهدت البطولة مشاركة 22 جامعة مصرية و74 طالبًا وطالبة تنافسوا في مسابقات المسدس والبندقية.

جانب من فاعليات البطولة، فيتو

نتائج مسابقات البطولة

وأسفرت النتائج عن تألق لافت للطلبة والطالبات في مختلف المنافسات، ففي مسابقة المسدس طالبات، حصلت الطالبة جومانة محمد فوزي من جامعة مصر الدولية على المركز الأول والميدالية الذهبية، وجاءت الرامية يارا عصام الطالبة بكلية الآداب جامعة قناة السويس في المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما حصدت الطالبة فريدة محمد عيد ممثلة وزارة التعليم العالي المركز الثالث والميدالية البرونزية.



نتائج مسابقة المسدس للطلبة

حصل الطالب عمر محمد سيف من جامعة الجلالة على المركز الأول والميدالية الذهبية، وحصل الطالب كريم أحمد إسماعيل من جامعة حلوان على المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما نال الطالب عبد الرحمن يحيى زكريا من جامعة القاهرة المركز الثالث والميدالية البرونزية.



نتائج مسابقة البندقية للطلبة

و حصد الطالب محمد أمجد محمد من جامعة النيل المركز الأول والميدالية الذهبية، تلاه الطالب محمد مصطفى محمد غريب من جامعة عين شمس في المركز الثاني والميدالية الفضية، ثم الطالب مجدي محمد حافظ من جامعة سيناء في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

نتائج مسابقة البندقية للطالبات

جاءت الطالبة ريماس وليد محمد عبد العزيز من جامعة المستقبل في المركز الأول والميدالية الذهبية، وحصلت الطالبة فاطمة محمد فضة من جامعة طنطا على المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما جاءت الطالبة جنى محمد إسماعيل من جامعة الإسماعيلية الأهلية في المركز الثالث والميدالية البرونزية، وسط إشادة بالقدرات الفنية للمتسابقات والمستوى التنافسي الذي اتسمت به البطولة منذ انطلاقها.



