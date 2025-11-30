18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ادعاء أحد الأشخاص بوجود تجاوزات داخل أحد أقسام الشرطة بالإسكندرية.

مسجل خطر سوابق.. الأمن يكشف ملابسات فيديو وجود تجاوزات داخل أقسام الشرطة بالإسكندرية

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وتم تحديد القائم على النشر عنصر جنائي خطر - من متاجرى المواد المخدرة - سبق اتهامه فـى 23 قضية أبرزها "قتل، مخدرات، سلاح نارى، بلطجة، أقراص مُخدرة"، وتم ضبطه مؤخرًا بناءً على إجراءات مقننة وضُبط بحوزته (كمية لمخدر الهيروين - فرد محلى).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وقيامه بتصوير ونشر مقطع الفيديو مجاملةً لزوجة أحد أصدقائه والتى ضُبطت فى قضية "استدراج وإكراه على توقيع" بدائرة قسم شرطة الدخيلة فى محاولة لغل يد الأجهزة الأمنية عن ملاحقتها.

كما تبين سابقة قيام المتهم، بنشر مقطع فيديو فى غضون عام 2024 بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن ادعاءات مماثلة عقب صدور قرار من النيابة بضبطه وإحضاره فى إحدى القضايا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى حينه.

