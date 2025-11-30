الأحد 30 نوفمبر 2025
حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو وجود تجاوزات داخل أقسام الشرطة بالإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ادعاء أحد الأشخاص بوجود تجاوزات داخل أحد أقسام الشرطة بالإسكندرية. 

وكانت أجهزة الأمن، تتابع مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن ادعاء أحد الأشخاص بوجود تجاوزات داخل أحد أقسام الشرطة بالإسكندرية.

وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وتم تحديد القائم على النشر عنصر جنائي خطر - من متاجرى المواد المخدرة - سبق اتهامه فـى 23 قضية أبرزها "قتل، مخدرات، سلاح نارى، بلطجة، أقراص مُخدرة"، وتم ضبطه مؤخرًا بناءً على إجراءات مقننة وضُبط بحوزته (كمية لمخدر الهيروين - فرد محلى). 

ضبط 7 أشخاص انتحلوا صفة رجال الشرطة لسرقة أموال ومصوغات ذهبية بالبحيرة

القبض على شاب لابتزاز فتاة أجنبية وطلب أموال مقابل عدم نشر صور خادشة لها

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وقيامه بتصوير ونشر مقطع الفيديو  مجاملةً لزوجة أحد أصدقائه والتى ضُبطت فى قضية "استدراج وإكراه على توقيع" بدائرة قسم شرطة الدخيلة فى محاولة لغل يد الأجهزة الأمنية عن ملاحقتها.

كما تبين سابقة قيام المتهم، بنشر مقطع فيديو فى غضون عام 2024 بمواقع التواصل الاجتماعى يتضمن ادعاءات مماثلة عقب صدور قرار من النيابة بضبطه وإحضاره  فى إحدى القضايا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى حينه.

