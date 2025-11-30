الأحد 30 نوفمبر 2025
حوادث

ضبط عاطل بحوزته 46.5 ألف عبوة سجائر مهربة في مطروح

تمكن قطاع الأمن العام ، من ضبط أحد الأشخاص وبحوزته 46,5 ألف عبوة سجائر مهربة ومجهولة المصدر بمحافظة مطروح. 

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن مطروح قيام (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة النجيلة) بالإتجار فى السجائر المهربة ومجهولة المصدر.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة "ملاكى – بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة سيوة، وبحوزته (46,5 ألف عبوة سجائر "مهربة ومجهولة المصدر")، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

