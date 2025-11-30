ضبط 7 أشخاص انتحلوا صفة رجال الشرطة لسرقة أموال ومصوغات ذهبية بالبحيرة

18 حجم الخط

نجحت أجهزة وزارة الداخلية ، في ضبط 7 أشخاص انتحلوا صفة رجال الشرطة ؛ لقيامهم بالاستيلاء على مبالغ مالية ومصوغات من داخل أحد المنازل بالبحيرة بأسلوب انتحال الصفة.

تلقى مركز شرطة حوش عيسى بمديرية أمن البحيرة بلاغا من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) بقيام (4 أشخاص مجهولين يستقلون سيارة "ملاكى") بالدخول لمنزله والاستيلاء على مبالغ مالية وبعض المصوغات الذهبية واصطحابه داخل سيارة وإجباره على التوقيع على عدد من الأوراق وإيصالات الأمانة بأسلوب انتحال الصفة عقب ذلك قاموا بتركه بدائرة مركز شرطة أبو المطامير وفروا هاربين.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (7 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية"- مقيمين بنطاق محافظتى "البحيرة، الشرقية").

وبمواجهتهم اعترفوا بوجود خلافات مالية بين المجنى عليه واثنين منهما قام على إثرها المجنى عليه برفع دعاوى قضائية بإيصالات أمانة عليهم فقاموا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه للحيلولة دون تمكينه من استكمال الإجراءات القانونية حيالهم، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها وإيصالات الأمانة والأوراق الموقع عليها من المجنى عليه والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

